Finał akcji "Do nasadzenia" organizowanej przez Torus

W sobotę, 24 kwietnia odbył się finał akcji "Do nasadzenia" zainicjowanej przez firmę Torus w 2019 roku. Na 8-hektarowym terenie Nadleśnictwa Lipusz dotkniętego nawałnicą w 2017 roku uczestnicy nasadzili 80 tysięcy młodych drzewek, z których wyrośnie las. Łącznie we wszystkich edycjach akcji posadzono ponad 280 tysięcy sadzonek.

Podczas finału uczestnicy zalesili teren o powierzchni 8 ha, wykorzystując 80 tys. sadzonek.

W projekcie wzięli udział nie tylko przedstawiciele firmy Torus, ale także partnerów akcji - LPP, Ergo Hestii i Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Łącznie we wszystkich edycjach akcji "Do nasadzenia" udział wzięło 3150 osób z ponad 50 firm. Nasadzono łącznie 280 tysięcy drzewek, zalesiając pohuraganowy teren o powierzchni blisko 30 ha.

- Każda z edycji tej akcji była wyjątkowa, wyzwalała w ludziach niesamowitą energię i towarzyszyło jej dużo pozytywnych emocji. Akcja "Do nasadzenia" kończy się w jej leśnym wymiarze, ale tę ideę, w nieco innym wydaniu, chcemy teraz spróbować przenieść na grunt miejski. Mikro lasy miejskie, nowe przestrzenie parkowe, więcej zieleni w miejscu, gdzie żyjemy na co dzień to z pewnością coś, nad czym warto popracować i tak, jak w tym przypadku, zaangażować do tego biznes – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Ponad 800 osób - pracownicy firm z Trójmiasta, przyjaciele, rodziny z małymi dziećmi – postanowiło sobotni dzień spędzić sadząc drzewa, odtwarzając las, który pełnię swojego uroku ukaże dopiero za kilkadziesiąt lat. Po krótkich przemówieniach i instruktażu leśników tłumy ruszyły do przygotowanych dla nich wcześniej sektorów. Kostury poszły w ruch, jeden otwór za drugim – oczywiście w odpowiedniej odległości, sadzonka za sadzonką. Uczestnicy po raz kolejny zaskoczyli leśników wydajnością swojej pracy, bo w ciągu zaledwie kilku godzin zalesili teren o powierzchni 8 ha, wykorzystując 80 tys. sadzonek.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Pracownicy, którzy chcą współtworzyć i rozwijać się

- Nasza odpowiedzialność dotyczy w dużej mierze działań związanych z troską o środowisko naturalne oraz edukacją w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniu "Do nasadzenia" idealnie wpisuje się w naszą strategię. Nie można też zapomnieć o osobach, bez których takie inicjatywy nie miałyby ważnej wartości dodanej, czyli zaangażowana i wrażliwa społeczność wśród pracowników. Odpowiedzialne firmy to te, w których pracownicy chcą współtworzyć i rozwijać się na wielu płaszczyznach – tłumaczył Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Ergo Hestia.

Łącznie we wszystkich edycjach akcji "Do nasadzenia" udział wzięło około 3150 osób z ponad 50 firm. Nasadzono łącznie 280 tysięcy drzewek, zalesiając pohuraganowy teren o powierzchni blisko 30 ha.

- Lubimy się angażować w takie akcje. Właśnie wydaliśmy kolejny raport roczny z działalności naszej firmy i zależy nam na takich działaniach ekologicznych, dzięki którym możemy realnie wesprzeć środowisko naturalne. To jest silna motywacja, ale całe to wydarzenie jest też fajnym, przyjaznym happeningiem rodzinnym, a nam, jako firmie rodzinnej bardzo pasuje takie rozwiązanie – mówiła Katarzyna Rachwalska-Groning, specjalistka ds. Employer Brandingu w LPP.

W akcję włączyły się nie tylko lokalne, trójmiejskie firmy, ale także podmioty z innych części kraju. - Przyjechaliśmy tutaj już po raz trzeci z silną ekipą deweloperów z całej Polski, by wspólnie sadzić drzewa. Jest moc, jest siła i jestem przekonana, że za kilkadziesiąt lat w tym miejscu będzie rósł piękny las, bo zależy nam, by wspólnie tworzyć zielone miejsca, w których przyjemnie się żyje – dodała Ewa Andrzejewska, zastępczyni dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, partnera akcji.

Drzewa to nasz wspólny skarb

Akcja "Do nasadzenia" nie tylko zaangażowała środowisko biznesowe, ale też stała się inspiracją dla innych firm. - W tej edycji sadziliśmy drzewa na trudnym, pagórkowatym terenie, ale motywacji nam nie brakowało. Cieszę się, że uzyskaliśmy tak duży, pozytywny odzew od wielu firm i osób - podsumowuje Monika Brzozowska, zastępczyni dyrektora marketingu w firmie Torus.

Dla części z nich włączenie się w taką akcję było czymś naturalnym, stworzyliśmy dodatkowe pole realizacji działań CSR, ale były też takie podmioty, które wyraźnie udało się zainspirować do większej aktywności na tym polu. Firmy z innych nawet części kraju dzwonią i dopytują o nasze doświadczenia, bo też chcieliby się zaangażować, zrobić coś pożytecznego. Tej wspaniałej historii będzie więc ciąg dalszy - dodaje.