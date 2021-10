Firm Apply decyduje się na Silesia Business Park

W budynku zajmie około 500 m kw.

W procesie najmu APPLY Poland doradzała międzynarodowa firma doradcza Knight Frank.

APPLY Poland dostarcza wielobranżowe usługi inżynieryjne dla przemysłu ropy naftowej i gazu na rynku europejskim. Nowy oddział w Katowicach będzie drugim biurem firmy w Polsce po Krakowie, gdzie mieści się główna siedziba. Firma rozpoczęła działalności pod nowym adresem już w październiku.

Silesia Business Park to kompleks czterech nowoczesnych biurowców o łącznej powierzchni najmu niespełna 50 tyś metrów kwadratowych. Wszystkie budynki posiadają certyfikat LEED (Leadership in Energy And Environmental Design) na poziomie Gold. Należąca do filipińskiego funduszu ISOC nieruchomość, przyciąga uwagę swoją charakterystyczną architekturą, która już na stałe wpisała się w panoramę Górnego Śląska.

- Filia w Katowicach ucieszy naszych wieloletnich pracowników ze Śląska, Zagłębia i okolic, którzy dojeżdżali do biura w Krakowie. Otworzy również nowe możliwości przed poszukującymi atrakcyjnej pracy w regionie – powiedziała Magdalena Litwa, Administration Manager w APPLY Poland.

- Firma Apply świetnie uzupełnia dobrze zdywersyfikowany portfel najemców Silesia Business Park. W naszym kompleksie są firmy z jedenastu państw na trzech kontynentach. Jako przedstawiciel właściciela nieruchomości, funduszu ISOC, który dotychczas zainwestował na Śląsku prawie 120 mln Euro, mogę tylko wyrazić satysfakcję, że pomimo globalnych zawirowań związanych z pandemią, Silesia Business Park jest doceniany nie tylko przez dotychczasowych najemców, ale również, przez nowe firmy wchodzące na ten rynek. Apply to doskonały przykład dobrych perspektyw i pozytywnego trendu dla Śląska i dla Polski – skomentował Piotr Zamkotowicz, partner w firmie Augusta Cracovia, Przedstawiciel funduszu ISOC w Polsce.