Renomowana firma doradcza Olesiński i Wspólnicy wybrała przestrzeń biurową w modernizowanej Renomie na swoją nową, wrocławską siedzibę.

Nowe biuro w Renomie będzie użytkowane przez całą Grupę OW.

Prawnicy i doradcy zajmą biuro o powierzchni ok. 2,200 mkw.

Urządzą je na drugim piętrze ikonicznego budynku stolicy Dolnego Śląska.

Powiększający się zespół jednej z największych prawno-podatkowych firm doradczych w Polsce potrzebował nowej powierzchni biurowej we Wrocławiu.

Niezwykła historia Renomy, jej modernistyczna architektura, świetnie zaprojektowane przestrzenie, dostępność handlu, usług i gastronomii oraz doskonała lokalizacja sprawiły, że grono najemców Renomy powiększy się o firmę Olesiński i Wspólnicy. Nowoczesne, funkcjonalne i doświetlone naturalnym światłem biura, to jeden z wyróżników, który przyciąga kolejnych najemców.

Wrocławska Renoma. Fot. Mat. pras.

Współpraca, której efektem jest umowa najmu podpisana z tak rozpoznawalnym partnerem jest dowodem na to, że Renoma w niezwykły sposób łączy wiele unikalnych funkcji i zalet. Nasza decyzja o przebudowie i metamorfozie budynku, okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ grono najemców stale się powiększa, a my możemy zaoferować tak unikalne powierzchnie biurowe, których próżno szukać gdzieś indziej we Wrocławiu. Stworzyliśmy biura o najwyższym komforcie pracy, a jesienią udostępnimy wyjątkową w skali Wrocławia przestrzeń gastronomiczno-kulturalną, idealną do spotkań biznesowych czy spędzania czasu po pracy. Nowa Renoma zaoferuje także jeszcze bogatszą ofertę handlowo-usługową uzupełnioną o unikalne marki modowe z segmentu premium - mówi Magdalena Śnieżek, Senior Asset Management & Leasing Manager, Globalworth Poland.

Nowe biuro w Renomie będzie użytkowane przez całą Grupę OW, która od 18 lat wspiera biznes, realizując projekty prawne, podatkowe, analityczne, księgowe. To przede wszystkim Olesiński i Wspólnicy, ale też GOBS (usługi doradcze w zakresie księgowości, kadr i płac), OW Analytics (analizy finansowe) i Saurus Grow (Administracja). Grono specjalistów łączy różne, często odległe od siebie kompetencje, tworząc zespoły skupiające się na konkretnych projektach, a nie wyłącznie wąskich dziedzinach prawa czy podatków.



Pod koniec września 2022 roku, do użytku zostały oddane dwa pierwsze fragmenty przebudowanej Renomy - atrium północne oraz atrium południowe wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.



W efekcie metamorfozy inwestor udostępni Pedet - nową strefę gastronomiczno-kulturalną inspirowaną ideą food hali. Będzie to połączenie wyjątkowej atmosfery historycznego miejsca i unikatowych konceptów gastronomicznych.

Renoma zaoferuje także blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają również dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

