Firma IT Andersen wprowadzi się do Fabryczna Office Park w Krakowie

Firma Andersen, świadcząca od 15 lat usługi programistyczne, prowadząca kilkanaście centrów rozwoju na świecie otworzy oddział w Krakowie w kompleksie Fabryczna Office Park, który mieści się przy alei Pokoju 18, w centralnej części miasta. Andersen planuje rozpocząć pracę w nowym biurze jeszcze przed końcem maja br. Krakowskie centrum rozwoju rozlokowane zostanie na powierzchni niemal tys. mkw. Przestrzeń biurowa zaaranżowana będzie zgodnie z wytycznymi korporacyjnymi, zapewniając zespołowi komfortowe środowisko do pracy oraz rozwoju.

Doradztwo i obsługę w procesie poszukiwania lokalizacji zapewniła spółce firma Walter Herz.

Krakowskie biuro Andersen wyposażone zostanie m.in. w przestronny open space, strefę konferencyjną oraz gabinety zarezerwowane do spotkań on-line i pracy w skupieniu, a także game room z częścią przeznaczoną do relaksu. O wyborze kompleksu Fabryczna Office Park zadecydowała wysoka jakość oferowanej powierzchni, jak również centralne położenie obiektu, które daje wygodę dotarcia do miejsca pracy wszystkim pracownikom Andersen. Firma doceniła nowoczesną architekturę projektu połączoną z rozwiązaniami przywodzącymi na myśl klimat starego Krakowa, którego usytuowanie umożliwia dojście do krakowskiego Rynku w ciągu 30 minut.

Poszukiwaliśmy przestronnego biura, którego przestrzeń moglibyśmy zaadaptować zgodnie z naszym ładem korporacyjnym i wewnętrznymi standardami. Początkowo planowaliśmy wynajęcie mniejszej powierzchni, ale biorąc pod uwagę szybki wzrost biznesu zdecydowaliśmy się na jej zwiększenie. Będziemy rewidować plany rozwoju i na bieżąco reagować zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem. Chcemy w nieodległej przyszłości uruchomić nowe centra w innych, polskich miastach – mówi Stephanie Kolosova, Delivery Manager/Head Of Cracow Office w Andersen.

– Doceniamy owocną współpracę, jaką nawiązaliśmy z firmą Walter Herz, której działania związane z poszukiwaniem dla nas odpowiedniej lokalizacji były starannie zaplanowane i transparentne. Doradcy wykazali się ogromną kompetencją, elastycznością w działaniu i podejściem całkowicie zorientowanym na klienta. Wiedza, jaką dysponują jest gwarancją udanego projektu. Możemy polecić tego partnera każdej firmie poszukującej swojej, przyszłej siedziby – dodaje Stephanie Kolosova.

– Dla firmy Andersen ważna była dogłębna i szeroka analiza dostępnych opcji biurowych w Krakowie, jak również kompleksowe doradztwo i wsparcie w każdym aspekcie dotyczącym procesu najmu powierzchni. Poszukiwaliśmy lokalizacji, która dałaby możliwość wygodnej pracy i rozwoju obecnego zespołu, a jednocześnie pozostawiałaby pewien bufor, pozwalający zabezpieczyć dalsze potrzeby związane z ciągłym rozwojem firmy. Mamy wielką satysfakcję, że udało nam się zrealizować wszystkie postawione przez klienta cele oraz zaproponować kilka nieoczywistych rozwiązań, które spotkały się z uznaniem ze strony firmy. Jesteśmy wdzięczni za duże zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni i powierzenie nam pełnej odpowiedzialności za cały proces negocjacji – informuje Kamil Kowalewski, Senior Negotiator w Walter Herz.

– Cieszymy się, że do grona naszych najemców dołączyła kolejna, prestiżowa firma, prowadząca działalność na skalę globalną. Wierzymy, że nasza inwestycja spełni wszelkie wymagania Andersen stworzy podstawę do dalszego wzrostu w Polsce tej uznanej na całym świecie organizacji – informuje Przemysław Łukasik, wiceprezes Grupy Inter-Bud.

Właściciela biurowca w procesie najmu reprezentowała firma Cushman & Wakefield. Fabryczna Office Park to kompleks biurowy, w skład którego finalnie wejdzie sześć budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 77,5 tys. mkw. Pierwszy etap inwestycji otrzymał certyfikat BREEAM Post Construction na poziomie Outstanding. Biurowce stanowić będą część wielofunkcyjnego projektu inwestycyjnego Fabryczna City realizowanego przez firmę Inter-Bud na działce o powierzchni 6,5 ha na pofabrycznym terenie dawnej, krakowskiej Państwowej Wytwórni Wódek.

Obok budynków biurowych, w zabytkowej części kompleksu mixed-use mieścił się będzie czterogwiazdowy hotel Mercure oraz fitness, basen, a także muzeum, pasaż handlowo-usługowy z restauracjami i budynki mieszkalne. Flagowy projekt polskiej grupy inwestycyjnej i wykonawczej Inter-Bud, skupiającej kilkanaście spółek specjalizujących się w działalności w różnych sektorach rynku budowlanego usytuowany jest w centrum Krakowa, pobliżu dwóch najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście - ronda Mogilskiego i ronda Grzegórzeckiego.