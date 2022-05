Firma IT w sierpniu wprowadza się do wrocławskiego L’UNI

L’UNI od sierpnia będzie miał nowego najemcę.

To firma z branży informatycznej.

- L’UNI to wyjątkowy biurowiec. Nie tylko ze względu na lokalizację, dziedzictwo obiektu i przepiękne widoki na Odrę, ale przede wszystkim nowoczesność, przestrzenność i możliwości aranżacyjne powierzchni, których nie oferuje żaden inny obiekt w tej części Wrocławia. Cieszę się, że firma z branży informatycznej doceniła potencjał L’UNI. Jestem przekonany, że przestrzeń biurowa z indywidualną i kreatywną aranżacją, która będzie nastawiona na współpracę z ludźmi, dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy, wpłynie na efektywność i rozwój nowego najemcy – komentuje Waldemar Weintritt odpowiedzialny za nadzór inwestorski nad L’UNI z ramienia JP Weber.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

L’UNI powstaje w dawnym budynku Wydziału Farmacji Akademii Medycznej. Nazwa budynku nawiązuje do francuskiego słowa „L’Université”, które nierozerwalnie łączy się z historią tego miejsca.

Ten neorenesansowy budynek z 1866 roku położony w obszarze Starego Miasta, przy budynku głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, oferuje wyjątkowy widok na Odrę. Rewitalizacja budynku ruszyła w połowie 2020 roku i prowadzona jest pod bacznym okiem konserwatora zabytków.

Termin oddania do użytku zaplanowany jest na II kw. 2022 roku. Zarówno inwestorowi, jak i pracowni odpowiedzialnej za projekt „Maćków Pracownia Projektowa”, zależy na przywróceniu budynkowi jego dawnego blasku i połączeniu historycznej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Docelowo biurowiec oferować będzie około 3 600 m kw. powierzchni biurowej, a górna kondygnacja zyska przeszklenie umożliwiające podziwianie panoramy mostów Uniwersyteckich, Tamki i Wyspy Słodowej.

- Wrocław od wielu lat należy do ścisłej czołówki polskich miast, a jego potencjał doceniają zarówno lokalne firmy, jak i międzynarodowe korporacje. Jest atrakcyjnym wyborem dla firm m.in. ze względu na szeroką bazę uczelni wyższych zapewniających dostęp do wykształconych pracowników. Dodatkowym atutem są liczne inwestycje w rozwój infrastruktury na przestrzeni ostatnich lat. Nie dziwi nas zatem fakt, że w I kwartale 2022 roku zaobserwowaliśmy wysoką aktywność najemców, której wynik był najlepszy spośród wszystkich miast regionalnych. Wolumen transakcji wyniósł 38 400 m kw., co było wzrostem o 85 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Mogę śmiało powiedzieć jako mieszkanka tego miasta, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa - dodaje Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank, która odpowiada za komercjalizację budynku.