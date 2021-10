Firma IT wchodzi do Olivia Star w Gdańsku. To jej piąte biuro regionalne

SoftServe wchodzi do kompleksu Olivia Business Center.

SoftServe zatrudnia na całym świecie ponad 10 000 pracowników.

Już wkrótce jej poziom zatrudnienia tylko w naszym kraju osiągnie 1000 osób, stąd decyzja o otwarciu kolejnego biura i rozpoczęciu rekrutacji w Gdańsku.

- W Gdańsku, w całym Trójmieście, czy nawet szerzej – na Pomorzu, widzimy ogromny potencjał dla rozwoju naszej firmy – mówi Paweł Łopatka, VP, Poland Country Manager i APAC Client Success Lead w SoftServe. - W okresie najbliższych 15 miesięcy chcemy zatrudnić tutaj nawet 100 osób i wierzymy, że właśnie w tym regionie znajdziemy najlepszych ekspertów w branży IT. Ważną motywacją przy wyborze Gdańska była dla nas również dobrze rozwinięta sieć uczelni wyższych, a także doskonałe położenie i połączenie Trójmiasta z największymi polskimi i europejskimi miastami.

- O wyborze Olivii zadecydowało kilka czynników, przede wszystkim jest to bardzo nowoczesny kompleks biurowy zlokalizowany w idealnym miejscu – w środku Trójmiasta - odkreśla Paweł Łopatka -To daje naszym pracownikom z różnych miejsc na Pomorzu możliwość dogodnego dojazdu, również komunikacją miejską. Za wyborem Olivii przemawiał także dostęp naszych pracowników do atrakcyjnych i wygodnych przestrzeni wspólnych (przede wszystkim strefy chillout), a także możliwość udziału w organizowanych w Olivii eventach. Atmosfera pracy i komfort naszego zespołu to elementy, na których bardzo mocno się skupiamy.



W Olivia Centre Softserve wybrał Olivia Star – flagowy budynek kompleksu.

