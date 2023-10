Posiadanie własnego biura to wyzwanie zarówno na poziomie administracyjnym, jak i ekonomicznym. Jego urządzenie czy bieżąca obsługa generuje duże koszty, które mogą stanowić barierę dla rozwoju samego biznesu. Właśnie z tych powodów Pakersi w maju 2023 r. zdecydowali się na ulokowanie swojej siedziby w biurze serwisowanym Quickwork w kompleksie Quorum we Wrocławiu.

Założona w 2012 roku firma Pakersi to ogólnopolska sieć punktów kurierskich. Pakersi zapewniają możliwość odbiorów i nadań przesyłek największych przewoźników w Polsce i Europie, w tym m.in. InPost, GLS, Poczty Polskiej, DHL czy UPS.

Współpraca Quickwork z Pakersami to kolejny przykład potwierdzający rosnącą popularność biur serwisowanych wśród polskich przedsiębiorstw. Z czego to wynika?

W dużym uproszczeniu biuro serwisowane to gotowe miejsce do pracy, w którym pracownik potrzebuje jedynie laptopa, aby realizować swoje obowiązki służbowe. Jako operator tego typu powierzchni proponujemy naszym klientom nowoczesne i estetyczne przestrzenie wyposażone w niezbędny sprzęt, zapewniamy dostęp do Internetu oraz innych mediów, odpowiadamy za funkcjonowanie recepcji, obsługę przesyłek kurierskich i utrzymanie czystości, a także oferujemy dostęp do sal konferencyjnych czy wsparcie wykwalifikowanego personelu administracyjnego. Cieszymy się, że to tego grona dołączyli Pakersi - mówi Anna Dul, Leasing Manager w Quickwork - biura serwisowane.