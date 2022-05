Firma Muniak bada swój ślad węglowy

W marcu br. firma Muniak przystąpiła do analizy swojego śladu węglowego.

Świadomość tego, jak znaczący wpływ na środowisko ma działalność sektora, firma Muniak chce aktywnie działać również w obszarze ekologicznym.

Z ramienia Muniak projekt prowadzi Piotr Dzisiów (menadżer operacyjny) ze wsparciem Katarzyny Zalewskiej (kierownik działu finansowo-administracyjnego) oraz Jana Muniaka (specjalisty do spraw administracji).

Projekt jest realizowany we współpracy z założoną w 2019 roku Fundacją Carbon Footprint, która działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne w zakresie wdrażania zrównoważonych rozwiązań, których celem jest wprowadzenie realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu. Z ramienia Fundacji projekt koordynowany jest przez Kingę Wykręt (analityk ds. śladu węglowego) i Kornelię Olszówkę (młodszy koordynator ds. klientów kluczowych).

Projekt zakłada obliczenie emisji procesów biurowych firmy. Jak się okazuje, najwięcej emisji generuje ogrzewanie budynków. Za to energia elektryczna jest do firmy dostarczana przez niezależnego dostawcę, który pozyskuje ją w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu Muniak ogranicza swoje emisje aż o 18 ton CO2 rocznie, w porównaniu z sytuacją, w której korzystałby z miksu energetycznego Polski. Choć działalność biura polskiego oddziału firmy nie stanowi całości jej śladu węglowego, firma Muniak podejmuje ten pierwszy odpowiedzialny krok w kierunku transparentności pod kątem swojego wpływu na środowisko i nie jest to jedyny element działalności firmy na rzecz niwelowania swojego wpływu na środowisko.

Monitoring śladu węglowego jest kluczowym działaniem w drodze do ograniczania emisji dwutlenku węgla z działalności biznesu. Carbon Footprint Foundation robi to w sposób profesjonalny i kompleksowy, wskazując jednocześnie drogę do neutralności klimatycznej.

