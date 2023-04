One More Level -wydawca gier na konsole i komputery - otworzy swoją siedzibę w Quattro Business Park. Firma wybrała przestrzeń na najwyższym piętrze budynku D, do której wprowadzi się latem tego roku.

Firma produkująca gry komputerowe jest nowym najemcą Quattro Business Park.

Nowy najemca zajmie ostatnie piętro budynku D.

Nowe biuro będzie gotowe do przeprowadzki latem 2023 roku.

- Quattro Business Park to przykład zespołu biurowego, który w ostatnim czasie przechodzi wieloetapową metamorfozę za sprawą m.in. modernizacji technicznych. Efekty tych działań dostarczają najemcom wielu nowoczesnych i komforotowych rozwiązań. Kolejne udogonienia przed nami, całkowitej metamorfozie ulegnie wewnętrzne patio pomiędzy budynkami, a także hole recepcyjne i części wspólne - mówi Adam Iwański, Asset Management & Leasing Manager, Globalworth Poland.

Quattro Business Park z nową firmą na najwyższym piętrze. Fot. mat. pras.

W Quattro Business Park unowocześnieniu zostaną poddane również instalacje budynkowe, a cały obiekt dostosowany zostanie do restrykcyjnych wymagań certyfikacji „Obiektu bez barier” pod kątem osób z niepełnosprawnościami. W ciągu ostatnich miesięcy kompleks został wyposażony w ładowarki do samochodów, rowerów i hulajnóg elektrycznych, powstał również paczkomat.

One More Level stawia na komfort lokalizacji

- Cieszymy się z faktu, że wkrótce przeniesiemy swoje biuro do Quattro Business Park. Projekt naszego nowego biura w Krakowie wpisuje się w zaplanowaną na najbliższe lata strategię rozwoju One More Level. Współpraca z Globalworth przebiegła bardzo sprawnie. Oferta, warunki, udogodnienia, a także wizja projektu Quattro Business Park po planowanej przez Wynajmującego rewitalizacji w połączeniu z dogodną dla naszej organizacji lokalizacją była dla nas atrakcyjna. To właśnie te elementy wraz z informacją o planowanych korzystnych zmianach infrastrukturalnych wokół kompleksu, które znacząco ułatwią również komunikację zadecydowały przez nas o wyborze Quattro Business Park. W całym procesie wyboru mogliśmy liczyć na wsparcie doradców firmy Walter Herz za co serdecznie dziękujemy - komentuje Klaudia Wolińska – Office Manager - One More Level S.A.

Zmiany zajdą również na jednym z największych skrzyżowań w Krakowie, Rondzie Polsadu, w pobliżu którego znajdują się biurowce Globalworth: Quattro Business Park i Rondo Business Park. Miasto Kraków w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gülermak jest na etapie projektowania wielopoziomowego węzła przesiadkowego wraz z linią tramwajową oraz przejściami podziemnymi w miejscu obecnego ronda, która ułatwi codzienne dojazdy pracownikom od 2025 roku.

Dla One More Level S.A. szukaliśmy miejsca, które po odpowiednim przygotowaniu znacząco poprawi warunki oraz komfort pracy, a także da możliwości rozwoju organizacji na następne lata. Decyzja padła na Quattro Business Park, który jest jednym z największych kompleksów biurowych w tym rejonie Krakowa - mówi Kamil Kowalewski – Associate Director, Walter Herz.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole. Krakowskie studio, założone w 2014 r., ma na swoim koncie wyprodukowanie takich tytułów jak m.in. God’s Trigger oraz Ghostrunner. Obecnie zespół firmy tworzy ponad 40 wysoce wykwalifikowanych specjalistów w produkcji gier. One More Level od 2018 r. jest notowane na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Quattro Business Park to kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, w rejonie ronda Polsadu. Do dyspozycji pracowników i gości Quattro Business Park jest parking podziemny i naziemny na 1300 samochodów, a także infrastruktura handlowo-usługowa znajdująca się na terenie kompleksu oraz w jego najbliższej okolicy. Obiekt posiada certyfikat ekologiczny BREEAM na poziomie Excellent i korzysta w 100% z odnawialnych źródeł energii.

