Firma ubezpieczeniowa postawiła na Wola Retro

Do kompleksu biurowego Wola Retro w Warszawie, należącego do spółki Develia, wprowadzi się nowy najemca - Signal Diuna.

Signal Diuna to jedna z największych instytucji finansowo-ubezpieczeniowych w naszej części Europy.

Firma przeniesie się do stołecznego biurowca w III kwartale 2021 roku.

W negocjacjach najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska.

W październiku tego roku Signal Diuna zajmie biura o łącznej powierzchni 1 170 mkw., zlokalizowane na 10. i 12. piętrze obiektu Wola Retro.

Firma została założona w 1907 roku w Hamburgu i oferuje ubezpieczenia zdrowotne, życiowe, majątkowe i turystyczne, a także usługi bankowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. Aktualnie jej biura znajdują się w Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Rumunii i na Węgrzech.

- Zmiana siedziby firmy po 10 latach jest dla spółek Signal Diuna ogromnym wydarzeniem. Proces wyboru nowego miejsca trwał prawie rok. Bardzo się cieszymy, że to właśnie biurowiec Wola Retro spełnił najwięcej naszych oczekiwań i już za kilka miesięcy będziemy pracować właśnie pod tym adresem. Przewagi Wola Retro to m.in. siłownia w budynku, parking i szatnia dla rowerzystów, niezależne centrum konferencyjne, nowoczesna kantyna, bliskość metra, a przede wszystkim otwarty układ powierzchni, który pozwoli nam na dopasowanie projektu biura do nowoczesnego modelu pracy. Duże znaczenie dla nas miała także współpraca z samym inwestorem. Już po wakacjach, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, zaprosimy naszych partnerów i kluczowych klientów do naszego nowego biura przy ulicy Siedmiogrodzkiej 9 – mówi Jacek Smolarek, prezes zarządu SIGNAL IDUNA POLSKA.

– Wola Retro to miejsce, które odpowiada na stale rosnące wymagania biznesu. Satysfakcjonujące wyniki komercjalizacji przestrzeni biurowej to efekt uzyskany nie tylko dzięki oferowanym przez nas udogodnieniom, świetnej lokalizacji i dostępności do komunikacji miejskiej, ale też inwestowaniu w nowoczesne rozwiązania w kwestii bezpieczeństwa – mówi Izabela Miśta-Brzeska, senior leasing manager w Develia S.A.