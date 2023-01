Biurowce .KTW ponownie okazały się najlepszą lokalizacją na prowadzenie biznesu w Katowicach. Vaillant otwiera w .KTW I swoje drugie biuro w Polsce.

Vaillant to wiodący dostawca technologii grzewczej i wentylacyjnej.

Vaillant docenił atuty budynków oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i otwiera w .KTW I. swoje drugie biuro w Polsce.

W biurze zajmie się wielkoskalowymi projektami cyfrowymi oraz optymalizacją wewnętrznych procesów biznesowych.

Już teraz deklaruje chęć dalszego rozwoju w ramach biurowca .KTW II.

Grupa Vaillant jest międzynarodową firmą z siedzibą w Remscheid w Niemczech. Światowy lider na rynku grzewczym oferuje swoim klientom technologie do ogrzewania, chłodzenia i zaopatrywania w ciepłą wodę budynków, które przyczyniają się do skutecznego kształtowania transformacji energetycznej. Dostarcza m.in. ekologiczne pompy ciepła i wydajne kotły gazowe. W Polsce prowadzi swoje biuro sprzedaży w Warszawie. W 2022 roku firma świętowała 30-lecie działalności na polskim rynku i wraz z rozwojem spółki postanowiła otworzyć nowy rozdział. Zdecydowała się na rozbudowę działu IT Grupy oraz Data, Business Intelligence & Analytics. W planach jest także utworzenie nowoczesnego centrum IT w Katowicach.

.KTW w Katowicach.

Katowice zwiększają pulę talentów w dziedzinie IT i danych. Dostrzegliśmy również, że umacniają swoją pozycję jako główne centrum technologiczne w Europie. Teraz jest właściwy czas na dokonanie tak znaczącej inwestycji. Od początku wyobrażaliśmy sobie naszą nową globalną siedzibę w Katowicach jako miejsce pracy, które pielęgnuje osobistą i zespołową komunikację wśród naszych pracowników. Budynek .KTW daje nam możliwość zgromadzenia wszystkich naszych talentów pod jednym dachem. Sam budynek wyróżnia się w Katowicach, oferując otwarte przestrzenie biurowe do współpracy, natomiast zastosowane zasady zielonego budownictwa są spójne z naszymi wartościami ESG w Grupie Vaillant. Cieszymy się, że nasza pierwsza siedziba znajduje się w tak tętniącej życiem lokalizacji – mówi Steffen Ascher, CIO Grupy Vaillant.

Biurowce .KTW.

Wysoki standard budynku i atrakcyjna forma rozwijania działalności biznesowej pod jednym adresem to dwa podstawowe elementy, na które zwracają uwagę firmy poszukujące nowego miejsca na prowadzenie działalności i właśnie to oferuje kompleks biurowy .KTW. Cieszymy się, że Vaillant docenił również duch zrównoważonego rozwoju, jaki towarzyszył powstawaniu budynków. Ukierunkowanie na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania to aspekt, który nas łączy i jestem przekonany, że jest to doskonały początek owocnej współpracy. Przedsiębiorstwo z blisko 150-letnią historią doskonale wie, co jest potrzebne do skutecznego rozwoju biznesu. Jest nam niezwykle miło, że .KTW jest postrzegane właśnie jako miejsce wielu możliwości – mówi Kamil Krępa, Leasing & Asset Director w TDJ Estate.

Podstawą działalności biznesowejjest zrównoważony rozwój, dostrzegalny w takich aspektach jak czerpanie z zasobów naturalnych, zatrudnianie czy budowanie relacji społecznych. Filozofia przedsiębiorstwa była jednym z głównych czynników decydujących o wyborze właśnie biurowcówna swoją nową siedzibę. Kompleks biurowyzostał zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i odpowiedzialnych systemów zarządzania, co potwierdza m.in. uzyskanie certyfikatuna poziomie Excellent oraz WELL Health&Safety. Wśród wprowadzonych rozwiązań można wymienić: stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych w garażu podziemnym, dostosowanie biurowców do potrzeb rowerzystów, inteligentny system sterowania, szybkie windy o niskim poborze mocy, klimatyzację z efektywnym odzyskiem ciepła, rozwiązania ograniczające poziom hałasu czy bioróżnorodną zieleń na terenie zewnętrznym.

Firma zajęła powierzchnię 900 mkw. w .KTW I, a docelowo przeprowadzi się do .KTW II, gdzie zwiększy przestrzeń biurową do 1400 mkw.

Oficjalne pozwolenie na użytkowanie Biurowiec .KTW II uzyskał w lutym 2022. W listopadzie 2022 roku pierwsi najemcy rozpoczęli w jego murach swoją działalność operacyjną.

