Firma z Doliny Krzemowej wchodzi do Polski. Wybrała biuro w CitySpace Nobilis Business House

Firma JetBridge wywodzi się z San Francisco. Tworzy oprogramowanie na potrzeby milionów użytkowników. Tworzy ją elitarna grupa specjalistów w dziedzinie zaawansowanych technologii. W obecnym modelu funkcjonuje rok i współpracuje z klientami z branży fintech, healthcare i SaaS.

Firma JetBridge otworzyła oddział na Ukrainie, a teraz także w Polsce. Jej CEO, John Sung Kim, współpracował w przeszłości z osobami z Wrocławia, więc tu łatwiej było mu założyć biznes (biuro znajduje się w CitySpace przy ul. Curie-Słodowskiej). Wrocławski rynek jest mu znany i wie, czego się po nim spodziewać. – Stworzyłem JetBridge, aby tchnąć nową jakość w outsourcing usług software’owych, bazując na połączeniu naszego doświadczenia w budowaniu wielkich firm z Doliny Krzemowej z chęcią nauczania polskich profesjonalistów metody współpracy z gigantami z USA – mówi John Sung Kim.

John Sung Kim to postać, której w świecie biznesu przedstawiać nie trzeba. Może pochwalić się wieloma osiągnięciami i cieszy się znakomitą reputacją. Jest założycielem firmy Five9, notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, a także DoctorBase (obecnie część spółki, która dostarcza oprogramowanie do placówek medycznych). Wejście na giełdę Five9 zostało okrzyknięte wielkim sukcesem. Dziś spółka ta warta jest ponad 4 mld dolarów. John Sung Kim współpracuje z redakcją internetowego wydania magazynu Forbes i prowadzi blog „How We StartUp”. Doradzał takim firmom jak: LGC Wireless, Qualys i RingCentral.

Nauka współpracy z gigantami

W JetBridge John Sung Kim zarządza międzynarodowym zespołem wybitnych programistów, którzy są jednocześnie mentorami dla utalentowanych pracowników sektora IT w centralnej Europie. Edukacja to jedna z głównych wartości JetBridge. Firma pomaga pracownikom w rozwoju zawodowym. Szczególny nacisk kładą na naukę umiejętności miękkich, które przydają się w prowadzeniu relacji biznesowych z Amerykanami. – Wydawać by się mogło, że uczymy podstaw: jak rozmawiać, jak zachowywać się na spotkaniach, jak pisać mejle, jak odpowiadać na pytania – wymienia Adam Szeptycki, CTO JetBridge, który pracuje w biurze w CitySpace. – Amerykanie komunikują się inaczej niż Europejczycy, dlatego trzeba wiedzieć, jak dostosować się do ich kultury, wymagań i standardów – wyjaśnia. JetBridge pomaga w zdobyciu umiejętności niezbędnych, które pomagają odnieść sukces.

