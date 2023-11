Twitter i Meta wróciły do biur. Snapchat i Salesforce też idą w tę stronę. Wskaźnik ogłoszeń o pracę w modelu zdalnym na Linkedinie spadł z 20 proc. do 9 proc. Trend powrotów do biura na większą liczbę dni w tygodniu jest coraz bardziej widoczny.

Tylko 2 proc. firm nie planuje w ogóle powrotu do biur, a 28 proc. będzie wyciągało kadrowe konsekwencje wobec pracowników, którzy nie zechcą do nich wrócić.

Uber zmniejszył swoją obecność w biurze z trzech do dwóch dni w tygodniu.

Amazon wielokrotnie zmieniał podejście do pracy z biura i zdalnej.

Powierzchnie biurowe coraz bardziej przypominają mieszkania. Tak zmieniła się ich funkcjonalność.

Po pandemii mówiło się o tym, że Polacy będą kupowali większe mieszkania, żeby mieć osobny, 10-15 metrowy pokój przeznaczony na home office. Jednak dzisiaj są one tak drogie, że niewielu na to stać.

- Zatem biura w mieszkaniu raczej się nie sprawdzą, za to biura zaczynają coraz bardziej wyglądać jak mieszkania. Tak zmieniła się ich funkcjonalność - tłumaczy Mateusz Polkowski, Head of Research and Consultancy CEE JLL.

Jaką rewolucję przeszły biura?

W ciągu ostatnich dwóch, trzech lat większość firm zmniejszyła swoje biura o ok. 20-30 proc. w porównaniu do umów najmu zawieranych przed pandemią.

- Jednocześnie biuro zmieniło swoją funkcję. Jest dziś miejscem do współpracy. Przestrzenie biurowe przeszły olbrzymią zmianę - to nawet nie jest ewolucja, lecz rewolucja - podkreśla Mateusz Polkowski.

Większość firm pracuje dzisiaj w modelu hybrydowym, zakładającym od dwóch do trzech dni pracy z biura. Na rynku są także organizacje, które wybrały model biurocentryczny oraz podmioty w stu procentach pracujące zdalnie.

Jak pracuje Uber, Meta i Amazon?

Przez trzy lata JLL badało firmy pod kątem ich decyzji związanych z hybrydowym modelem pracy i podejściem do biura. Z porównania roku 2021 i 2022 wynika m.in., że np. Twitter zrezygnował całkowicie z systemu zdalnego i przeszedł - tuż po zmianie właściciela - na system biurocentryczny. Podobnie Snapchat i Salesforce - albo zwiększały liczbę dni pracy z biura albo wróciły do niego całkowicie.

Dla odmiany, Uber zmniejszył swoją obecność w biurze z trzech do dwóch dni w tygodniu. Tymczasem Amazon wielokrotnie zmieniał podejście do pracy z biura i zdalnej.

Inny gigant technologiczny - Facebook/Meta, też zdecydował się na biurocentryczny system, pomimo tego, że zerwał umowę najmu w Londynie za co musi zapłacić 140 mln funtów kary.

- Po prostu firma nadal potrzebuje biur, ale nie w tak dużym wymiarze. Inne korporacje też coraz bardziej zbliżają się do modelu pracy stacjonarnej - tłumaczy Mateusz Polkowski.

Firmy chcą mieć pracowników na oku

Badania Linkedina w Stanach Zjednoczonych pokazują, że 20 proc. całej puli ogłoszeń o pracę dotyczyło modelu zdalnego.

- Dzisiaj ten współczynnik się obniżył do 9 proc., co potwierdza fakt, że firmy coraz częściej chcą mieć pracowników w biurze w jakimś stopniu. Nie mówię, że za rok lub dwa wszyscy wrócą do pracy z biura przez pięć dni w tygodniu, ale widoczny jest trend powrotów do biura na większą liczbę dni w tygodniu - wyjaśnia Mateusz Polkowski.

Stolica z rekordową liczbą umów

Jak to się przekłada na popyt na przestrzenie biurowe?

- Sytuacja nie wygląda źle. W pierwszych trzech kwartałach tego roku całkowity popyt w Warszawie wyniósł ok. 0,5 mln mkw. To oznacza, że w tym roku - zgodnie z naszymi prognozami - ok. 700-750 tys. mkw. może zostać wynajętych - wylicza Mateusz Polkowski.

W regionach pustostany dalej rosną. Aktualnie jest to średnio 17 proc. Trochę lepiej sytuacja wygląda w Poznaniu i Trójmieście. Gorzej - w Łodzi i Katowicach, gdzie wskaźnik wakatów zbliża się nawet do 25 proc. - wylicza Mateusz Polkowski, Head of Research and Consultancy CEE JLL.

W ogóle stolica może się pochwalić rekordową liczbą umów podpisanych. - Ona się jednak nie przekłada na rekord wolumenów wynajętej powierzchni, ponieważ kontrakty są mniejsze - wyjaśnia ekspert JLL.

Kiedyś średnia umowa najmu w Warszawie wynosiła ok. 1 tys. mkw., dzisiaj jest to 800 mkw.

- Współczynnik renegocjacji umów w całkowitej strukturze popytu pozostaje relatywnie wysoki. Ma na to wpływ niska w stolicy dostępność nowoczesnych budynków oraz bardzo długie umowy najmu - siedem lub dziesięć lat. Ważnym elementem są też wysokie koszty wykończenia biur - wylicza Mateusz Polkowski.

Kto dziś buduje biurowce?

Aktywność deweloperska w Warszawie spadła o 70 proc. W dołku, w realizacji było ok. 180 tys. mkw. Dziś sytuacja się nieco poprawiła - w budowie jest ok. 270 tys. mkw. Dla porównania - przed pandemią bywało to nawet 800-900 tys. mkw. w jednym kwartale.

- Utrudniony dostęp do finansowania, niepewność rynkowa dotycząca przyszłości biur, brak odpowiednio przygotowanych gruntów - te elementy mają wpływ na aktualny stan podaży biurowej - tłumaczy Mateusz Polkowski, Head of Research and Consultancy CEE JLL.

Pustostany nie tylko w starych biurowcach

Obniżenie aktywności deweloperskiej ma też pozytywne strony. - W Warszawie kolejny kwartał obniża się współczynnik powierzchni niewynajętej. Niestety w regionach pustostany dalej rosną. Aktualnie jest to średnio 17 proc. Trochę lepiej sytuacja wygląda w Poznaniu i Trójmieście. Gorzej - w Łodzi i Katowicach, gdzie wskaźnik pustostanów zbliża się nawet do 25 proc. - wylicza Mateusz Polkowski.

Struktura tych wakatów wygląda różnie. W stolicy, gdzie powszechny jest trend wybierania najnowszych budynków, pustostany znajdują się głównie w obiektach starych. Z kolei w regionach deweloperzy dostarczyli za dużo projektów biurowych. Ich zagospodarowanie potrwa dwa, trzy lata.

- Dla porównania: w USA współczynnik pustostanów biurowych wynosi ok. 20 proc. Sytuacja na rynku biurowym jest nieciekawa. Firmy mają problem ze ściągnięciem pracowników do biur - opisuje Mateusz Polkowski, Head of Research and Consultancy CEE JLL.

