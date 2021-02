Firmy nadal potrzebują biur. Home office tego nie zmienia

Pracownicy nie widzą swojej przyszłości zawodowej skupionej wyłącznie wokół home office. Technologie nie mogą zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Widzimy coraz większe zainteresowanie klientów powierzchniami w naszych projektach, co utwierdza nas w przekonaniu, że firmy nadal potrzebują biur i będą one pełniły ważną rolę dla ich biznesów. Zmienią się potrzeby najemców dotyczące rozwiązań w budynkach, czy też aranżacji przestrzeni - tłumaczy Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment.

Przez pandemią najemcy szukali w biurowcach głównie komfortu, prestiżu. Co jest dzisiaj tym magnesem? Czy firmy pytają przede wszystkim o klimatyzację, otwieranie okien i bezdotykowe technologie?

Katarzyna Kubicka, dyrektor regionalny w dziale biur Echo Investment: Rzeczywiście jeszcze rok temu sytuacja związana z wynajmem powierzchni biurowej wyglądała nieco inaczej. Pandemia zweryfikowała kategorie, którymi kierują się najemcy podczas wyboru nowego biura. Niezależnie od okoliczności lokalizacja biura to nadal najbardziej istotne kryterium wyboru, ponieważ to ona zapewnia firmom dostęp do zróżnicowanych usług i udogodnień, a tym samym jest ważnym elementem w pozyskiwaniu nowych pracowników. Pozostałe aspekty zyskały lub nieco straciły na znaczeniu. Jednym z tych, które zyskały jest zdecydowanie kwestia zdrowia i bezpieczeństwa epidemiologicznego w miejscu pracy. Jest ono dokładnie analizowane przez firmy poszukujące nowych przestrzeni biurowych i to właśnie tym zagadnieniom deweloperzy muszą poświęcić jeszcze większą uwagę. Oprócz standardowych rozwiązań, najemców przyciągają te projekty, które pozwalają zminimalizować większość ryzyk wpływających na zdrowie pracowników i są wyposażone np. w systemy poprawiające jakość powietrza w budynku, otwieralne okna, czy różne rozwiązania bezdotykowe.

Jaki wpływ na rynek biurowy ma upowszechnienie pracy zdalnej. Czy jest ona jakiegoś rodzaju zagrożeniem?

Po prawie roku pandemii i rozpowszechnieniu pracy zdalnej wszyscy jesteśmy bardziej świadomi plusów i minusów takiej formy pracy. Na pewno zostanie ona z nami już na zawsze, ale w zdecydowanie innej formie. Coraz więcej badań wskazuje na to, że pracownicy nie widzą swojej przyszłości zawodowej skupionej wyłącznie wokół home office. Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest łączony model pracy, tzw. praca hybrydowa, która pozwala zarówno na pracę z biura, jak i pracę zdalną. Postępujący rozwój rozwiązań technologicznych, w dużym stopniu przyspieszony przez pandemię, pozwala na swój sposób na sprawniejszy kontakt ze współpracownikami. Miniony czas pokazał jednak, że technologie nie mogą zastąpić kontaktu z drugim człowiekiem twarzą w twarz. Relacji społecznych, jakie nawiązujemy w biurze nie odtworzy nawet najlepiej przygotowana aplikacja. A to z kolei przekłada się na kreatywność pracowników, ich produktywność, czy innowacyjność. Pracodawcy w dużym stopniu borykają się z wdrożeniem w zespół nowych pracowników, zbudowaniem tożsamości poszczególnych zespołów, a to najlepiej osiągnąć w bezpiecznym i przyjaznym biurze.

1

2

3