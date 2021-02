Firmy nieruchomościowe i budowlane nie będą zmniejszać biur

W 2020 roku nie brakowało głosów, że czeka nas fala optymalizacji biur, zwolnień w branży nieruchomości. Jednak okazuje się, że zdecydowana większość firm jest w dobrej kondycji i właśnie dzięki pracy zdalnej, zrealizowała swoje założenia budżetowe, a co za tym idzie nie była zmuszona do cięć, czy to osobowych, czy kosztów stałych, jak właśnie np.: powierzchnie biurowe - mówi w wywiadzie dla PropertyNews.pl Oskar Kasiński, CEO i Partner HR Design Group, firmy rekrutującej specjalistów, managerów oraz top management dla branży nieruchomości i budownictwa, a także finansów i bankowości.

Czy home office faktycznie jest benefitem dla pracowników? Jeszcze przed pandemią wielu pracowników uważało możliwość pracy zdalnej przez kilka dni w miesiącu za wartość dodaną…

Oskar Kasiński: To fakt, dużo pracowników oczekiwało od pracodawców pracy w trybie zdalnym, przynajmniej 1-2 dni w tygodniu, co pokazywały już nasze badania z ubiegłych lat. Ten trend się umacnia i będzie umacniał z roku na rok, bo rynek pracy i formy jej wykonywania ewoluują. Są branże, które tą formę pracy praktykują od dawna, takie jak IT, usługi telekomunikacyjne, czy agenci ubezpieczeniowi.

Jednak musimy tutaj zwrócić uwagę na ważne rozróżnienie: praca zdalna, czyli tzw. home office, to nie benefit ani dodatek, a po prostu inna forma pracy – w tym przypadku nie z biura, teoretycznie z domu, ale w praktyce bywa często również wykonywana z różnych innych miejsc – hotel, szpital, itp. Nadal jednak jest to w pełni zawodowa relacja, czas poświęcany na pracę. Niestety częstym błędem jest traktowanie, często nieformalnie, pracy nie z biura jako benefitu, dodatku, rodzaju nagrody. Nadal dość często spotkam się z takim podejściem w wielu firmach w Polsce, co nie przestaje mnie dziwić. Natomiast właśnie w roku 2020 dokonała się w tym zakresie ogólnoświatowa rewolucja. Dziś nikogo nie dziwi już praca zdalna, która stała się w ubiegłym roku dominującą formą, odwracając dotychczasowe proporcje. Jednak istotna jest ważna różnica – praca zdalna stała się w wielu przypadkach przymusową formą pracy – co kompletnie kłóci się z dobrowolnym home office, jaki znaliśmy do tej pory. Patrząc zatem na home office z takiej perspektywy, można faktycznie odnieść wrażenie, że to rodzaj gratyfikacji, docenienia pracownika, zawierzenia relacji jaką z nim mamy wypracowaną. Reasumując, należy zauważyć, że miniony rok, wymusił zmiany, które normalnie zachodziłyby powoli, około dekady. Zatem najbliższe lata pokażą, czy faktycznie model pracy hybrydowej zadomowi się w większości firm na stałe i w jakiej finalnie formie. Jest jeszcze kwestia dodatku służbowego za pracę zdalną (np.: na pokrycie kosztów mediów używanych w celach służbowych), który w Polsce w ogóle nie funkcjonuje, podczas, gdy na zachodzie jest standardem od lat, ale to już pieśń przyszłości.

Z raportu "Rynek pracy nieruchomości i budownictwa 2020/21" autorstwa HR Design Group wynika, że 90 proc. firm z sektora nieruchomości i budownictwa nie planuje zmniejszania powierzchni biurowej. To dobra wiadomość...

