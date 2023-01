Wiele firm potrzebuje mniejszych biur, ale jednocześnie to biuro ma spełniać znacznie wyższe oczekiwania - uważa Maciej Kotarski, szef zespołu negocjatorów i dyrektor wynajmu, od 2008 roku odpowiedzialny za komercjalizację Olivia Centre w Gdańsku.

Główne trendy z roku 2022 będą silnie oddziaływać na rynek biurowy również w 2023 roku.

Najważniejszym trendem na rynku jest praca zdalna i hybrydowa, które zostały przyjęte jako obowiązujący standard.

W efekcie, dla tej samej wielkości zespołu potrzebne jest obecnie mniejsze biuro, niż przed pandemią.

2023 może być rekordowym rokiem w historii Olivii, jeżeli chodzi o wolumen umów najmu.

Wielu dużych najemców zmniejsza ilość zajmowanej powierzchni, a najłatwiej przychodzi to firmom zajmujących wiele pięter.

Dużo łatwiej zmniejszyć się z ośmiu pięter do sześciu, niż z jednego do połowy. Tylko rosnące firmy nie chcą zmniejszać swoich biur - mówi Maciej Kotarski, szef zespołu negocjatorów i dyrektor wynajmu, od 2008 roku odpowiedzialny za komercjalizację Olivia Centre w Gdańsku.

- Przed pandemią standardem w rozwijających się firmach było ciągłe i stopniowe zwiększanie powierzchni biur, teraz dotyczy to najszybciej rosnących zespołów - dodaje.

Zatem wiele firm potrzebuje mniejszych biur, ale jednocześnie to biuro ma spełniać znacznie wyższe oczekiwania, ponieważ ma samo z siebie przyciągać pracowników i być dla nich atrakcyjne. - W efekcie coraz więcej firm poszukuje najlepszych biur, najbardziej atrakcyjnych, w najlepszych lokalizacjach, z szeroką ofertą usługową, co bardzo promuje Olivia Centre. Bardzo doceniana jest też społeczność, która jest kolejnym magnesem przyciągającym pracowników i ich pracodawców - uważa Maciej Kotarski.

Rekordowa liczba nowych najemców

Drugim najważniejszym trendem są relokacje, co skutkuje rekordową liczbą wejść nowych rezydentów do Olivii, przy czy są to zarówno najlepsze, światowe korporacje, jak i małe oraz średnie firmy polskie, których centrale będą się mieścić w Olivii.

Nowi rezydenci zajmują zarówno zupełnie nowe biura, wykańczane dla nich od shell&core, jak i piętra, które oddają duże korporacje, a które są najczęściej bardzo atrakcyjne, wykończone w bardzo wysokim standardzie, z atrakcyjnymi meblami wysokiej jakości - mówi Maciej Kotarski.

Przyznaje, że rok 2022 był rekordowym pod względem liczby wejść do Olivii.

– 14-15 nowych rezydentów w ciągu roku to najlepszy wynik w naszej historii. Jest to bardzo zróżnicowane grono, najbardziej znane są duże brandy międzynarodowe, jak Capgemini czy Sofserve, ale są też wśród nich Polskie Sieci Elektroenergetyczne - wylicza Maciej Kotarski. - Na dwa najwyższe piętra najnowszego budynku Olivia Prime wprowadziły się dwie centrale znakomitych, polskich firm, które powstały i rozwinęły się w Trójmieście: JustjoinIT i Efficient Insurance Solutions. Do Olivii weszły również nowe firmy z branży IT: Graphcore (oprogramowanie chipów dla AI), Sentillia (blockchain), Acaisoft, a także 2 firmy związane z IT, które przeprowadziły część swoich zespołów z Ukrainy i Białorusi: ITechArt i Squad Poland.

Maciej Kotarski przewiduje dalszy popyt na biura premium, w najlepszych lokalizacjach, z najbardziej atrakcyjnymi usługami.

- Nasz bezpłatny dla rezydentów Ogród Zimowy i najwyższe piętra Olivii Star, z licznymi restauracjami i atrakcjami, są bardzo pomocne w obecnej sytuacji, podobnie jak bogata paleta usług w budynkach Olivia Centre. Samych miejsc w lokalach gastronomicznych mamy prawie 500, blisko 1000 miejsc w centrach konferencyjnych, 2 centra medyczne, olbrzymi, 2 piętrowy fitness, żłobek, przedszkole, szkoła, liceum - wylicza Maciej Kotarski. - Nasze osiągnięcia w budowie społeczności Olivii są szeroko doceniane na rynku regionalnym i ogólnopolskim, co bardzo nam pomaga w wynajmie biur.

