Firmy wracają do pracy stacjonarnej. Pracodawcom bliżej do biur, pracownikom nie tak łatwo wrócić za biurko

W biurach gwarniej, bo biznes wraca. Część pracodawców już wiosną zarządziła powrót do standardowej formy pracy, choć w ograniczonym wymiarze. Wiele firm wdraża ten proces teraz. Te, które nie wyszły jeszcze z home office'u mają nakreślony plan przejścia. - O utrzymaniu pracy zdalnej myśli niewiele podmiotów. Dominują wśród nich firmy z sektora szeroko rozumianych, nowych technologii – mówi Mateusz Strzelecki, Head of Tenant Representation/Partner w Walter Herz.

Pracodawcy uważają, że stopniowe ograniczanie pracy zdalnej to najlepszy kierunek działania.

To lepsze dla firm pracujących na teamach projektowych.

Kandydaci deklarują, że wolą firmy, która umożliwiają wybór trybu pracy.

Firmy tworzą warunki pracy, których pracownicy nie mają w domu.

– Na uwagę zasługuje sposób, w jaki wprowadzane są zmiany. Na ogół aplikowane są stopniowo, po konsultacjach z zespołami, które w większości mają wpływ na tempo i tryb ich wprowadzania – dodaje Strzelecki.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Globalne trendy związane z upowszechnieniem się pracy zdalnej pozwoliły zweryfikować efektywność takiego systemu pracy i redefiniować współpracę zespołową. Wiadomo już, że nie jest to optymalny styl pracy, przede wszystkim dla firm, których rozwój opiera się na wymianie myśli w teamach projektowych.

Pracodawcy wychodzą z założenia, że stopniowe ograniczanie pracy zdalnej to najlepszy kierunek działania dla firmy. Izolacja nie sprzyja integracji ludzi, nie stwarza przestrzeni do wypracowania kreatywnych rozwiązań i wymiany doświadczeń.

- Utrudnia transfer wiedzy i budowanie relacji oraz kultury organizacyjnej, które są dla biznesu fundamentalne – mówi Magda Zagrodnik, Head of HR & Business Partner w Walter Herz.

Liczy się wyczucie

Pracodawcy stoją dziś przed wyzwaniem: pogodzić potrzeby biznesowe, dotyczące pracy w biurze i oczekiwania pracowników, na ogół nie myślących o powrocie do modelu stacjonarnego. Spora część z nich woli elastyczne formy pracy, zatem wprowadzanie systemu hybrydowego wymaga od firm taktu. Pracodawcy mają trudne zadanie.

– Zmianie uległ sposób percepcji ludzi. Stali się bardziej niezależni, świadomi równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym. Wypracowali elastyczność, ale i umiejętność jasnego określania oczekiwań. Wszelkie próby twardego narzucania zmiany organizacji pracy mogą przynieść teraz odwrotny skutek – mówi Magda Zagrodnik.

Większość kandydatów deklaruje, że chętniej zatrudni się w firmie, która umożliwia dowolny wybór trybu pracy. Umiejętny sposób zarządzania procesem zmiany, podniesienie komfortu pracy w biurze oraz zobrazowanie pracownikom korzyści wynikających z pracy zespołowej na żywo. Może pozytywnie na nich wpłynąć i zachęcić do powrotu do biur – zauważa Magda Zagrodnik.

W biurze jak w domu

Po przeszło dwóch latach pracownicy przyzwyczaili się do pracy z domu. Wyciągnięcie ich ze strefy komfortu to dla niektórych kolejny szok. Podobny do tego z początku pandemii.

Powrót do biur dla wielu osób to ogromna zmiana i tym bardziej warto zachęcać ich do tego, a nie zmuszać. Firmy, które sprawnie przeszły proces powrotu do biur odpowiednio się do tego przygotowały.

- Przystosowały swoje przestrzenie biurowe na nowe potrzeby, zainwestowały w działania HR-owe, motywacyjne i pomocowe. Stworzyły komfortowe warunki pracy, których pracownicy nie mają w domu – dodaje Magda Zagrodnik.

Home office utrudnia równowagę

Hamuje osobisty rozwój pracowników i szybką wymianę informacji. Utrudnia nawiązywanie relacji między ludźmi. Blokuje cykl integracji w firmie i utożsamianie się z marką, a to zwiększa rotację.

Napływające w ostatnim czasie zapytania i zawierane transakcje najmu pokazują, że nawet podmioty z sektora IT zaczynają wracać do biur.

- Ich pracownicy potrzebują wsparcia i motywacji. Umocnienia poczucia przynależności do zespołu, które daje im hybryda. Nasi klienci przygotowują szerokie pakiety benefitów, którymi starają się zachęcić do pracy stacjonarnej – informuje Mateusz Strzelecki.

Przytulne, domowe aranżacje

Firmy stawiają na jakość wyposażenia. Na nowoczesne technologie i zieleń. Wprowadzają projekty HR-rowe, służące integracji. Chcą stworzyć miły, rodzinny klimat.

W biurach tworzone są funkcjonalne strefy: powstaje przestrzeń do pracy w ciszy, której brakowało w gwarnych open space’ach.

Pracodawcy inwestują w nowoczesne technologie, aby zespół mógł komfortowo przeprowadzać video rozmowy z klientami czy pracownikami z innych działów. Tworzą obszerne części kuchenno-eventowe oraz strefy do odpoczynku, gdzie można się zrelaksować, korzystając np. z foteli do masażu, hamaków czy bieżni i rowerów stacjonarnych.