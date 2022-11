Firma First Derivative świadczy usługi doradcze w zakresie rynków kapitałowych i obsługuje największe banki inwestycyjne na świecie. W Polsce planuje 1000 miejsc pracy.

First Derivative to firma o kapitale irlandzkim, obecna w Amerykach i Wielkiej Brytanii.

W Łodzi otworzy swą pierwszą siedzibę w Polsce.

Specjalizuje się w trzech typach usług: biznesowych, technologicznych i inżynierskich i jest jednym z liderów usług konsultingowych dla rynków kapitałowych na świecie.

Wśród klientów First Derivative znajdziemy: Goldman Sachs, J.P. Morgan, HSBC, Airbus, a nawet Komisję Europejską. Firma jest liderem w przestrzeni Sustainable Finance. Najnowszym i najgłośniejszym wydarzenim w tej przetrzeni jest opublikowanie przez First Derivative OS-SFT Open-Source Sustainable Finance Taxonomy – otwartej na zasadach open-source taksonomii tworzonej przez ekspertów razem z partnerami takim jak Rad Hat, Mermer, BPFI, FIBI.

First Derivative w Łodzi

Przedstawiciele firmy w Polsce szukają pracowników nie tylko z obszaru IT, ale i matematyki. Planują zatrudnić ponad 1000 osób. Uruchomią także inicjatywę szkolenia absolwentów w ramach partnerstwa z lokalnymi uczelniami, na wzór współpracy z wiodącymi instytucjami akademickimi na innych kluczowych rynkach na całym świecie. W 2021 roku w Wielkiej Brytanii firma otrzymała nagrodę Best company for diversity and inclusion.

First Derivative jest kolejną firmą z branży IT, którą przyciągnęły łódzkie talenty. Światowy potentant nie tylko chce pozyskiwać specjalistów, ale także pomagać rozwijać się uzdolnionym pracownikom. First Derivative jest partnerem dla największych banków na świecie, liderem wspierającym światowe rynki. Polska i Łódź stają się kluczową lokalizacją, szczególnie w obszarach rozwoju oprogramowania i zarządzania cyklem życia klienta, a Łódź ma idealną lokalizację w kontekście rozszerzenia ich obecności w branży inżynieryjnej i rozwoju rozwiązań.

