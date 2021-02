Fitness bardziej intratny niż futbol. Długi lockdown zaboli nie tylko branżę

Straty pandemiczne branży fitness w roku 2020 r. można szacować na ok. 3-4 mld zł, co oznacza, że trzeba będzie je odrabiać co najmniej 5-7 lat. Wydłużony lockdown będzie miał tragiczne konsekwencje nie tylko dla właścicieli biznesu - ostrzega w raporcie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i wskazuje na duży potencjał, który może być zaprzepaszczony przez zamrożenie sektora.

Niestety, programy pomocowe zaproponowane dotychczas przez rząd nie są w stanie zapobiec kumulacji strat, zaburzeniom płynności i rozchwianiu firm fitnessowych. Wciąż wisi nad nimi widmo bankructw oraz zwolnień, zwłaszcza że w porównaniu z innymi zamrożonymi branżami, usługi fitness mają bardzo ograniczone zdolności adaptacyjne w trakcie pandemii.

- Dobrze widać to, porównując rynek fitness z branżą gastronomiczną. O ile przed pandemią jedzenie w dowozie stanowiło ok. 19-20 proc. obrotów całej branży, o tyle treningi online – a więc "odpowiednik" zamówień na wynos – stanowiły mniej niż 1 proc. obrotów - podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i podkreśla znaczenie gospodarcze usług fitness. Kluby fitness przyniosły w 2019 r. przychody o wysokości ok. 4,2 mld zł (tj. ok. 1,1-1,2 mld dolarów), co stanowiło ok. 0,2 proc. rocznego PKB. Czy to dużo, czy mało? Wszystko zależy od perspektywy.

Kluby fitness na podium czasu wolnego

W raporcie ZPP „Zdrowie za miliard dolarów – branża fitness w Polsce i jej znaczenie dla ciała, ducha i PKB” porównano kluby fitness i wartość innych branż oferujących różne formy spędzania czasu wolnego.

"Polska gastronomia to dla przykładu ponad 76 tysięcy lokali, które generują blisko 37 mld złotych dla krajowego PKB. Biorąc pod uwagę oczywiste różnice w specyfice branży gastronomicznej i branży fitness, trzeba uznać, że ta druga generuje obroty wręcz imponujące. Jeśli jeden lokal gastronomiczny przynosi średnio 500 tys. zł przychodu rocznie, to jeden lokal fitness daje średnio ok. 1,2 mln zł przychodu. Polskie kina z kolei w 2019 r. (a funkcjonowało ich w Polsce 52 312) przyniosły ok. 1,1 mld zł przychodu, a to oznacza, że jedno notowało średnio obroty w wysokości 2,1 mln zł. Rynek telewizji na życzenie wart był w Polsce w 2019 r. ok. 6,2 mld zł, a więc był rynkiem o porównywalnej skali. Wspomnieć można także o branży koncertowej, pamiętając jednak, że realistyczne oszacowanie jej obrotów jest bardzo trudne ze względu na jej specyfikę (mówi się często o 3 mld zł rocznie), czy też o branży teatralnej, ale ta jednak wciąż zbyt silnie uzależniona jest od finansowania z budżetu państwa, by porównywać ją z sektorami komercyjnymi" - napisano w raporcie. "Na marginesie tych porównań warto zauważyć, że w 2019 r. przychody branży fitness były ośmiokrotnie większe niż przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej (według danych ekstraklasa.org). W czysto finansowym rozumieniu fitness jest więc dzisiaj w Polsce bardziej intratny niż futbol.

Potencjał jest spory

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2

3