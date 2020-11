Fitness w podwyższonym reżimie. Zdrofit otwiera kluby

Zdrofit w Galerii Zegrzyńskiej









Autor: biznes.wprost.pl/gazeta.pl

Dodano: 04 lis 2020 08:51

Zdrofit otwiera kluby, by prowadzić zorganizowane zajęcia sportowe w podwyższonym reżimie sanitarnym. To jest dozwolone, choć siłownie na początku obostrzeń na to się nie zdecydowały - podaje biznes.wprost.pl.