Flex w walce z pandemią. Wzmożone środki ostrożności w biurach elastycznych

Dla freelancerów praca zdalna to chleb powszedni. W tym trybie pracuje także wielu marketingowców, kadrowców, programistów i księgowych. W czasie epidemii koronawirusa to grono znacznie się powiększyło. Tak pracują obecnie miliony Polaków, włącznie z nauczycielami, trenerami sportowymi, a nawet aktorami.

Nowe możliwości

Do nowej sytuacji przystosować muszą się wszyscy: od pracodawców przez pracowników, na operatorach biur skończywszy. Jednakże nie każdy może pozwolić sobie na pracę zdalną w pełnym wymiarze godzin, co wynika ze specyfiki wykonywanego zawodu i rodzaju realizowanych zadań. Niektórzy potrzebują elastycznego stylu pracy i czasami muszą pójść do biura. Operatorzy wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, wprowadzając nowe udogodnienia, które umożliwiają taką pracę przy zachowaniu wzmożonych środków ostrożności. – Osobom, które potrzebują wyjść do biura na pewien czas, udostępniliśmy pokoje do przeprowadzenia wirtualnych spotkań, a także gabinety do wynajęcia na kilka godzin, dni lub tydzień, z pełnym umeblowaniem, szybkim WiFi, urządzeniami biurowymi i darmową kawą – informuje Magdalena Śnieżek, regional manager CitySpace, największego operatora elastycznych powierzchni biurowych w Polsce, który we Wrocławiu zarządza biurami serwisowanymi w dwóch lokalizacjach: w Aquarius Business House oraz w Nobilis Business House.

Magdalena Śnieżek z CitySpace Wrocław zwraca uwagę na problemy z efektywnością podczas długotrwającej pracy zdalnej. – Zdarzają się sytuacje, kiedy w domu są dwie osoby dorosłe oraz dzieci. Nie są to przecież wymarzone warunki do pracy. Pojawiają się trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych, dlatego niektórzy pracownicy chcą choć kilka godzin spędzić w całkowitej prywatności - mówi

Środki zapobiegawcze

Magdalena Śnieżek podkreśla, że w czasie epidemii operatorzy elastycznych biur muszą wykazać się wielką odpowiedzialnością, dlatego stosują wzmożone środki ostrożności. Obowiązkowo codzienna dezynfekcja oraz sprzątanie biur i części wspólnych. Zapewnienie płynów do odkażania rąk. Ograniczona liczba osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach wspólnych, takich jak kuchnia. To jeszcze nie wszystko. – Całkowicie ograniczyliśmy dostęp do biur osobom z zewnątrz. Korzystają z nich tylko pracownicy rezydujących u nas firm oraz obsługa CitySpace. Check in przeprowadzamy przez e-mail. Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu – nadmienia Magdalena Śnieżek.