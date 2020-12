Flexy zyskują, a coworking wcale nie umiera

Planujemy w dużej części oddzielić biura serwisowane od coworkingu. Uważamy, że on przetrwa pandemiczną zawieruchę i utrzyma się na rynku, ponieważ pozwala wielu firmom fajnie wystartować. Dlatego chcemy go rozwijać w mniejszych miastach, w których biura elastyczne premium nie mają szans na wielu najemców, a dobra pracownia coworkingowa będzie strzałem w dziesiątkę - zapowiada Piotr Augustyn, współwłaściciel Chillispaces.com.

Jak sieć Chillispaces.com przechodzi Covid-19? Pandemia trwa dziewiąty miesiąc, więc można już chyba zaobserwować nowe trendy?

Piotr Augustyn, współwłaściciel Chillispaces.com: Zmienił się nieco profil klienta. Mamy coraz więcej zapytań od firm, które chcą zrezygnować z tradycyjnego modelu najmu i przejść na elastyczny. Dzieje się tak dlatego, że część ich zespołów pracuje z domu, więc nie potrzebują już takich powierzchni jak przed pandemią. Tymczasem dzięki nam mogą w miarę elastycznie kształtować ten najem w przyszłości. Na nasz rynek wkroczyły też nowe branże. Wcześniej były to głównie firmy IT czy e-commerce. Dzisiaj coraz częściej zgłaszają się do nas na przykład agencje reklamowe. Domy mediowe nie pracują na co dzień w biurze, ale potrzebują miejsca, w którym poszczególne zespoły mogą się spotykać raz na jakiś czas.

Czy to zainteresowanie przekłada się na podpisywanie umów. Zdobyliście klientów, którzy debiutują w świecie flexów?

PA: Jak najbardziej. Porzucają dla nas tradycyjny najem. Wcześniej w ogóle nawet nie myśleli o takim rozwiązaniu. Pandemia wysłała ich pracowników na home office, więc biura serwisowane są dla nich dobrą opcją. Podpisujemy teraz takie umowy. Są to firmy różnej wielkości - od dwóch do kilkudziesięciu pracowników. Największa agencja reklamowa wśród naszych najemców w Krakowie zatrudnia około 50 osób i już wspomina o tym, że prawdopodobnie będzie się rozwijać na naszych powierzchniach. Zatem Chillispaces.com nie jest dla niej stacją tymczasową, lecz końcową.

To nowi klienci. A co ze stałymi najemcami. Uciekli na home office czy zostali?

PA: Obserwujemy optymistyczny trend. Klienci, którzy przyszli do nas jeszcze przed pandemią, przedłużają umowy. Przeważnie podpisywali kontrakty na rok lub 1,5 roku, zazwyczaj czekając na powierzchnię docelową w tradycyjnym modelu. Dziś, albo zwlekają z ewentualną przeprowadzką, albo zmieniają strategię i zostają z nami.

Czy to znaczy, że kryzys was w ogóle nie dotknął?

PA: To zbyt odważne stwierdzenie. Z trudnościami mierzą się wszyscy. Owszem, mamy duże obłożenie naszych biur, ale wydłużył się cały proces wynajmu po stronie klienta. Kiedyś wszystko można było załatwić w tydzień, dwa lub miesiąc. Teraz jest wyczuwalna duża niepewność. Klienci rezerwują powierzchnię, ale na przykład na przyszły rok. Naszą odpowiedzią na pandemię są m.in. karty klubowe dla najemców. Dzięki nim pracownicy firm nie muszą przychodzić do pracy w biurze głównym, lecz mogą wybierać lokalizacje bliżej domu.