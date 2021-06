Flying Wild Hog wleciał do Porto Office A w Krakowie

Flying Wild Hog zajął niemal 1000 mkw. w Porto Office A.

Porto Office A w Krakowie ma 4 piętra naziemne o powierzchni prawie 7000 mkw.

Firma JLL jest wyłącznym agentem komercjalizującym budynek.

Flying Wild Hog to firma produkująca gry komputerowe, która powstała w 2009 roku w Warszawie. W 2015 roku otwarto studio Krakowie, a w 2018 kolejne w Rzeszowie. Do najpopularniejszych gier wyprodukowanych przez firmę należą Hard Reset i Shadow Warrior.

- Nasza firma dynamicznie się rozwija w trzech miastach w Polsce, współpracując już z ponad 300 osobami. W związku z tym, zdecydowaliśmy o zmianie lokalizacji naszego biura w Krakowie na nową i przede wszystkim większą powierzchnię. Firma działa jeszcze w trybie home office, ale z niecierpliwością czekamy na powrót naszego krakowskiego zespołu do nowoczesnego biura, które oferuje szereg udogodnień w dostosowanych do naszych potrzeb przestrzeniach - mówi Michał Kuk, Studio Head, Krakow Flying Wild Hog.

Nowoczesny projekt biurowy pod nazwą Porto Office, to zespół dwóch kameralnych budynków klasy A. Porto Office A ma 4 piętra naziemne o powierzchni prawie 7000 mkw. Na podziemnej kondygnacji znajduje się 189 miejsc parkingowych. Dzięki użyciu najbardziej nowoczesnych technologii kompleks uzyskał zielony certyfikat LEED na poziomie złotym. P

Do Porto Office A wprowadziła się również firma budowlana Eiffage.

- Porto Office to budynek, oferujący nowoczesne przestrzenie i najnowsze rozwiązania technologiczne, które są idealnie dopasowane do potrzeb cyfrowych pracowników Flying Wild Hog. Umowa najmu potwierdza rosnący popyt na biura, który jest generowany ze strony firm technologicznych, które mimo trwającej pandemii, kontynuują swój dynamiczny rozwój. Ta grupa najemców należy też do grona najbardziej wymagających przedsiębiorstw m.in. pod względem zaawansowania technologicznego biurowców. Atuty Porto Office, który oferuje komfortową i nowoczesną przestrzeń zostały docenione przez Flying Wild Hog. Jestem przekonana, że biuro w pełni spełni oczekiwania pracowników firmy - mówi Joanna Tomala, Konsultant w krakowskim biurze JLL.