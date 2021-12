Forest zapełnia się najemcami

Forest to łącznie 78 tys. mkw. przestrzeni do wynajęcia w 120-metrowym wieżowcu oraz niższych budynkach z ogólnodostępną częścią handlowo-usługową na parterze. Twórcy projektu zadbali o ponadstandardową jakość powietrza we wnętrzach, odpowiednio doświetlonych naturalnym światłem dzięki zastosowaniu innowacyjnej fasady. Wyróżnikiem tego miejsca jest też 400 drzew i krzewów, które zostaną zasadzone na publicznym dziedzińcu oraz na dachach. Dzięki rozwiązaniom korzystnym dla środowiska i lokalnej społeczności, Forest otrzymał certyfikat BREEAM Communities, a także precertyfikaty WELL i BREEAM dla obiektów w budowie.

Forest oferuje jedną z największych w Europie Środkowo-Wschodniej powierzchni typowego piętra biurowego (8 tys. mkw.). W gronie najemców Forest znajdują się firmy Leroy Merlin, PUMA, Vorwerk, Sweco, Enel-med, przedszkole Ala ma kota oraz piekarnia Gorąco Polecam. Projekt inwestycji przygotowany przez pracownię HRA Architekci obejmuje także kompleksową rewitalizację części ul. Burakowskiej. Zakończenie realizacji całości planowane jest w 2022 r.

W procesie wynajmu biura poufnemu najemcy doradzała firma JLL. AmeriGas reprezentowała Kancelaria Brochocki.