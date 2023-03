Form Offices to nowoczesna marka parasolowa powołana do życia przez Partners Group i REINO Partners w 2022 r. jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone, elastyczne i dobrze zaprojektowane biura w Polsce.

W skład Form Offices wchodzą cztery kompleksy biurowe: krakowskie Tertium, Wadowicka 3 i DOT by Form oraz wrocławskie Cu Office.

Marka Form Offices od lutego 2023 r. uruchamia Form Offices Active Club. W ramach inicjatywy dla każdej lokalizacji uruchomiony zostanie klub biegowy oraz rowerowy. Pod opieką doświadczonej triathlonistki, Pauliny Jach, chętne osoby będą mogły uczestniczyć w treningach, uczyć się od ekspertki oraz wraz z nią ustalać sportowe cele.

Aktywne zarządzanie obiektem i budowanie jego społeczności leżą u podstaw filozofii Form Offices. Powołanie Form Offices Active Club tylko to potwierdza. Zależy nam, aby zaspokoić postpandemiczne potrzeby użytkowników. Spotkania na żywo, aktywność fizyczna, tworzenie wielowymiarowych relacji – tego ludziom brakuje, a my chcemy im to dostarczyć. Form Offices to nie tylko komfortowe miejsca pracy, ale również unikalna formuła budowania społeczności i ogólnopojętego wellbeingu – mówi Agata Połeć, Asset Manager Form Offices.