Format, Airport City Gdańsk Alpha i Officyna zasiliły trójmiejskie zasoby biurowe

Na koniec marca 2022 roku zasoby biurowe w Trójmieście przekroczyły 990 tys. mkw. Do użytku oddano trzy projekty - Format (16 tys. mkw., Torus), Airport City Gdańsk Alpha (8 500 mkw., Port Lotniczy) oraz Officyna II (7 300 mkw., Torus) o łącznej powierzchni ponad 31 tys. mkw.

Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie to Waterfront i Punkt.

- Dostarczona na rynek nowoczesna powierzchnia biurowa stanowiła 13 proc. wolumenu powierzchni zrealizowanej w miastach regionalnych. Dodatkowo, w budowie znajdowało się około 140 tys. mkw., co jest wysokim wynikiem względem skali lokalnego rynku. Jeśli deweloperzy dotrzymają planowanych terminów, to ponad 15 proc. realizowanej powierzchni będzie dostarczona na trójmiejski rynek jeszcze w tym roku, zaś pozostałe projekty zostaną oddane do użytku w 2023 roku – komentuje Joanna Gomułkiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Największymi inwestycjami pozostającymi w budowie są Waterfront II (14 500 mkw., Vastint) oraz Punkt (12 500 mkw., Torus).

Aktywność najemców również była na relatywnie wysokim poziomie. Od stycznia do marca podpisano umowy na blisko 22,5 tys. mkw., co było wzrostem o 57 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału i stanowiło około 15 proc. całkowitego wolumenu umów w miastach regionalnych.

W dalszym ciągu jest to poziom dużo niższy niż w analogicznym kwartale 2021 roku (spadek o 41 proc.). Największy udział, blisko 46 proc., stanowiły renegocjacje, zaś nowe umowy odpowiadały za blisko 45 proc. wolumenu transakcji. Ekspansje wyniosły prawie 10 proc. wolumenu podpisanych umów.

W wyniku oddania do użytku kilku nowych projektów, a także przeważającego udziału renegocjacji w strukturze umów najmu, współczynnik pustostanów w Trójmieście wzrósł o 2 pp. w ciągu kwartału i na koniec marca 2022 roku wyniósł 14,3 proc. W ciągu roku współczynnik pustostanów wzrósł o 5,2 pp., w dużej mierze ze względu na oddanie do użytku znaczącej ilości nieskomercjalizowanej powierzchni biurowej.

Należy jednak podkreślić, że jest to jeden z najniższych wskaźników notowanych aktualnie w największych miastach regionalnych w Polsce (zaraz za Szczecinem i Poznaniem).

Czynsze wywoławcze na koniec marca 2022 roku oscylowały w przedziale od 10,00 EUR do 15,00 EUR za mkw. miesięcznie.