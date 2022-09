Choć Polacy coraz chętniej wprowadzają ekonawyki do swojego stylu życia to w kwestii transportu zmiany idą w wolniejszym tempie.

Prawie 50 proc. rodaków wskazuje samochód jako najczęstszy środek transportu.

W raporcie zrealizowanym w ramach kampanii „Nasz Klimat” zbadano postawy respondentów dotyczące odpowiedzialnego przemieszczania się. Ankietowanych zapytano m.in. o sposób podróżowania – 47 proc. badanych odpowiedziało, że samochód to ich podstawowy środek transportu. Na drugim miejscu (16 proc.) wskazano komunikację miejską, a następnie poruszanie się pieszo (12 proc). Co ciekawe, rowery i hulajnogi, szczególnie popularne w dużych miastach, wskazało jedynie 5 proc. badanych.

Choć Polacy wydają się być bardzo przywiązani do tradycyjnych form transportu, wprowadzenie zmian w tym obszarze nie jest trudne, czego efekty już są widoczne. W dużych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców), z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się rowery czy hulajnogi elektryczne wynajmowane na minuty lub godziny. Wiele samorządów wprowadza je w przestrzeni miejskiej za sprawą głosowań w budżetach obywatelskich – np. Łódź czy Kraków. Poruszanie się jednośladem zapewnia możliwość szybkiego pokonywania małych dystansów w często mocno zakorkowanym mieście, a także zmniejsza nie tylko hałas i zatłoczenie na drogach, ale także wpływa na redukcję gazów cieplarnianych.

Jeśli samochód jest koniecznym środkiem transportu, np. ze względu na odległości konieczne do pokonania, warto zastosować popularny na Zachodzie carpooling. To metoda polegająca na wspólnych przejazdach autem w jednym kierunku. Z tego rozwiązania z powodzeniem mogą korzystać współpracownicy mieszkający na tym samym osiedlu lub rodzice, których dzieci uczęszczają do jednej szkoły. Carpooling, z którego wg badania korzysta już co 5 z nas, a co 4 chce spróbować, pozwala nie tylko zmniejszyć ilość emisji spalin przypadającą na jednego pasażera, ale także rozłożyć koszty dojazdów. Kolejnym sposobem na wdrożenie ekonawyków jest stosowanie tak zwanej ekonomicznej jazdy, która pozwala zoptymalizować zużycie paliwa i podzespołów samochodu. Jak wynika z badania, ecodriving stosuje blisko 70 proc. Polaków, a ponad 40 proc. z nich stosuje ten styl jazdy na co dzień.

Raport pokazuje, że rodzice dzieci w wieku 0-14 lat częściej niż ogół Polaków wybierają samochód jako środek transportu do pracy (52 proc. rodziców, 47 proc. grupy reprezentatywnej ogółu respondentów). Najprawdopodobniej jest to związane z odwożeniem przez nich pociech do szkół czy przedszkoli. Z maluchami w wieku przedszkolnym trudno podróżować np. hulajnogą, a droga pokonywana pieszo zajmuje zbyt dużo czasu, dlatego tę formę wybiera tylko 4 proc. rodziców.

Kobiety częściej wybierają komunikację miejską (20 proc.) niż mężczyźni (12 proc). Rzadziej niż inne grupy korzystają z samochodu podczas dojazdów do pracy również osoby z miast powyżej 500 tys. Mieszkańcy aglomeracji mają jednak łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej i wydzielone buspasy, które pozwalają omijać korki. Młodzi dorośli (18-24 lata) najczęściej wybierają komunikację miejską, rower lub hulajnogę. Dlaczego? Często osoby w tym wieku nie mają jeszcze prawa jazdy lub kupno samochodu jest dla nich zbyt dużym wydatkiem, więc w wielu przypadkach ten ekologiczny wybór związany jest z życiową sytuacją.

Kluczem do sukcesu działań na rzecz klimatu jest metoda małych kroków. Każdy z nas powinien w swoim codziennym życiu wprowadzać nawyki, które pozytywnie wpłyną na środowisko – w przypadku transportu wybór jest naprawdę prosty. Zabierzmy się z koleżanką do pracy, wybierzmy się na rynek rowerem, a na weekendowe spotkanie z przyjaciółmi pojedźmy hulajnogą. Małe zmiany mają wielkie znaczenie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną pod nazwą „Nasz Klimat”, której głównym celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat indywidualnych działań, jakie można podejmować na rzecz ochrony klimatu.

