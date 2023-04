Fortum, firma od 2021 r. korzystająca z biura w gdańskim kompleksie biurowo-usługowym Palio Office Park, zdecydowała o zwiększeniu zajmowanej powierzchni o ponad 500 mkw.

Fortum to międzynarodowa firma z branży energetycznej.

Inwestycja należąca do Cavatina Holding zmienia krajobraz Młodego Miasta i dawnych terenów Stoczni Gdańskiej.

Tworzy jednocześnie przyjazne warunki do pracy.

Fortum to europejska firma energetyczna, która dostarcza klientom energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów. Po zwiększeniu powierzchni najmu, firma będzie korzystać w sumie z niemal 2,5 tys. mkw. biura w pierwszym z budynków kompleksu – Palio A.

Pierwsza umowa pomiędzy Cavatina Holding, a Fortum podpisana została na długi, bo siedmioletni okres, a ekspansja – na pozostałe do końca umowy głównej pięć lat. W Palio Office Park, poza Fortum, powierzchnie wynajmują między innymi takie marki jak Medicover Integrated Clinical Services, Orange, Alior Bank czy Adecco.

Dalszy rozwój dobrej współpracy z firmami takimi jak Fortum, zaangażowanymi w dostarczanie „zielonej energii”, dla których aspekty środowiskowe są ważne, bardzo cieszy i motywuje do dalszej pracy. Tworząc Palio Office Park za priorytet stawiamy sobie przygotowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie przestrzeni do pracy, ale też i chcemy przyczynić się do ewolucji Młodego Miasta i terenu Stoczni Gdańskiej. Z szacunkiem dla historii i lokalnych potrzeb zaplanowaliśmy funkcjonalny, wypełniony życiem fragment miasta. Połączyliśmy te cele z budowaniem coraz bardziej zrównoważonych i przyjaznych nieruchomości - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director z Cavatina Holding.

Palio to pierwsza inwestycja Cavatina Holding w Trójmieście. Na terenie Stoczni Gdańskiej powstanie aż 8 budynków, w których łącznie znajdzie się niemal 90 000 mkw. powierzchni biurowej, mieszkaniowej i rekreacyjnej. Pierwszy etap – budynek A o powierzchni 16,6 tys. GLA uzyskał pozwolenie na użytkowanie w lutym 2021 r. Wyróżnia go oryginalna bryła, doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, w tym do przemysłu stoczniowego. Do użytku oddany został już także drugi obiekt – Palio B. Oba budynki uzyskały już międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Celem Cavatiny jest stworzenie na poindustrialnych trenach nowoczesnych przestrzeni do pracy, życia i relaksu, które będą impulsem do dalszej zmiany funkcji tego terenu. Wpiszą się one w mapę miasta dodatkowo uatrakcyjniając dla Gdańszczan tę okolicę. Oprócz powierzchni biurowych znajdą się tu także liczne udogodnienia gastronomiczne, sklepy oraz zagospodarowane, zielone strefy relaksu. Metamorfozie miejsca sprzyja doskonała lokalizacja. Kompleks mieści się przy ul. Jana z Kolna – jednej z głównych arterii Gdańska. Ma bezpośredni dostęp do linii tramwajowej i SKM, a to zapewnia użytkownikom sprawną komunikację z każdą dzielnicą miasta i całym Trójmiastem. W ramach projektu odtworzony zostanie niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy.

Inwestycje Cavatina Holding dzięki swoim lokalizacjom, niebanalnej architekturze i zastosowanym najnowszym rozwiązaniom cieszą się zainteresowaniem i zaufaniem firm m.in. z sektora usług i IT, medycznych, konsultingowych oraz działających na rynkach finansowych. Deweloper aktywnie działa w miastach regionalnych o dużym potencjale rozwoju. Tylko w zeszłym roku podpisał umowy najmu na ponad 50 tys. mkw. GLA w inwestycjach prowadzonych w sześciu miastach.

