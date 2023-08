Foster + Partners to globalne studio zajmujące się zrównoważoną architekturą, urbanistyką, inżynierią i projektowaniem, założone przez Normana Fostera w 1967 roku. Pracownia posiada biura na całym świecie, a w portfolio jej projektów znajdują się m.in. siedziba Apple w Kalifornii, biurowiec Bloomberg w Londynie, wieżowiec Commerzbanku we Frankfurcie czy nowojorskie drapacze chmur 50 Hudson Yards i 270 Park Avenue.

Po ponad 35 latach pracy w Europie Środkowej, w tym 25 obecności w Warszawie, założenie tutaj biura było naturalnym krokiem dla naszej pracowni. Będzie to największe europejskie biuro Foster + Partners poza Wielką Brytanią, a decyzja o wprowadzeniu się do zaprojektowanego przez nas Varso Tower odzwierciedla wiarę w siłę i znaczenie Polski w Europie. To dowód naszego zaangażowania w Warszawę jako światowej klasy lokalizację do prowadzenia działalności w regionie, – mówi Grant Brooker, Head of Studio w Foster + Partners.