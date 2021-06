Fotowoltaika w biurowcach. Czy to się opłaca?

Jak działa fotowoltaika w biurowcach?

Działanie fotowoltaiki jest stosunkowo proste. Polega na występowaniu zjawiska nazywanego efektem fotowoltaicznym - w półprzewodniku, jakim są ogniwa fotowoltaiczne, wytwarzana zostaje siła elektromotoryczna. Czyli inaczej mówiąc- energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały. Ogniwa fotowoltaiczne z kolei to nic innego jak składnik paneli słonecznych. Panele produkuje się z krzemu, a montuje najczęściej na dachach, choć nie jest to jedyne miejsce. Równie dobrze nadają się do tego tarasy, elewacje czy trawniki. Ważne by wybrać miejsce jak najlepiej nasłonecznione. W dalszym etapie systemy fotowoltaiczne nie wymagają żadnej obsługi, a samo ich użytkowanie nie niesie ze sobą żadnych kosztów.

Lepszy, bo tańszy, prąd

Czy prąd wytwarzany przez panele fotowoltaiczne różni się od prądu pozyskiwanego z sieci publicznej? I tak, i nie. Na pewno wraz z montażem systemu fotowoltaicznego nie zmienia się instalacja elektryczna. Należy wyłącznie zamontować inwerter solarny do przekształcania prądu stałego w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z tymi z sieci publicznej. Jedyna różnica w samym „prądzie” polega na tym, że napięcie tego z paneli jest nieco większe niż tego od dostawców. Dlatego najpierw zużywany jest prąd, który produkuje fotowoltaika, a jeśli go „zabraknie” czyli potrzeby odbiorcy okażą się większe niż sam jest w stanie wyprodukować, dopiero wtedy pobierany jest prąd z sieci energetycznej. Jeśli zaś przydarzy się sytuacja odwrotna – że konsument nie zużyje całości prądu, jakie produkują jego panele, może oddać nadwyżkę do publicznej sieci.

Korzyści contra koszty fotowoltaiki