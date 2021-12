Fundacja Globalworth dołącza do ogólnopolskiej akcji społecznej Ultrakrew

W czasie trwania akcji, w okresie od 1 grudnia 2021 do 31 stycznia 2022, w każdej placówce krwiodawstwa w kraju, będzie można oddać krew lub jej składniki na hasło Ultrakrew wspierając w ten sposób wydarzenie.

Fundacja Globalworth na przestrzeni 2022 roku zorganizuje akcje krwiodawstwa dla najemców wybranych nieruchomości należących do Globalworth w różnych miastach Polski.

Krew jest niezbędna w wielu stanach zagrożenia życia i jest jedyną tkanką organizmu, której nie można wyprodukować w sposób sztuczny. Składniki krwi mogą być przechowywane tylko przez określony czas, dlatego tak ważne jest jej regularne oddawanie.

- Poprzez włączenie się do akcji Ultrakrew chcemy podnieść świadomość społeczną dotyczącą potrzeby regularnego oddawania krwi. Nasze obiekty w Polsce na co dzień odwiedza ponad 100 000 osób. Chcemy wykorzystać ten potencjał i zachęcać naszych najemców do dzielenia się krwią. Największą nagrodą za oddanie krwi jest bez wątpienia satysfakcja, że można komuś uratować życie i zdrowie - mówi Judyta Sawicka, członkini zarządu Fundacji Globalworth.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jeżeli potrzebujesz krwi albo jej składników, to jedyną szansą na Twoje zdrowie i życie jest drugi człowiek. Nikt z nas nie wie, kiedy my albo ktoś z naszych bliskich może jej potrzebować. Oddając krew jestem jak najlepszy inwestor. Dziś ja pomagam komuś, w przyszłości być może ktoś pomoże mi. Siłą Ultrakrwi jest zaangażowanie na wiele sposobów. Możesz oddać krew na nasze hasło, być z nami na plaży. Dla nas bardzo ważne są także osoby, które z różnych powodów nie mogą oddać krwi – mogą zrobić coś bardzo ważnego, zachęcić lub pójść wspólnie do centrum krwiodawstwa z osobą, która może. Ultrakrew jest dla każdego z nas - uzupełnia Jacek Bastian, dyrektor akcji społecznej Ultrakrew

Dzięki odbywającej się już od 5 lat akcji, zebrano ponad 2050 litrów krwi, co dało statystyczną szansę na zdrowie i życie 13 500 osób.

Akcję krwiodawstwa wspomagać będzie aktywność sportowa. 10 stycznia 2022 r. zespół Ultrakrwi spotka się na plaży w Świnoujściu, aby w ciągu 7 dni pokonać całe polskie wybrzeże propagując oddawanie krwi. Ekipa wystartuje ze Świnoujścia i będzie pokonywać dystans ponad 550 km wybrzeżem, aż do granicy polsko-niemieckiej w Piaskach, bez względu na pogodę. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pokonania kilku kilometrów na plaży z zespołem Ultrakrwi. Udział jest całkowicie bezpłatny. Regularne oddawanie krwi i aktywność fizyczna mogą się wzajemnie uzupełniać. Dołącz do akcji, oddaj krew.