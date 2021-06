Fundacja Globalworth doposaży pierwszą w Polsce pediatryczną pracownię symulacji sercowo-naczyniowej

Za kwotę 123 tys. euro Fundacja Globalworth zakupi wysokiej klasy symulator służący do szkoleń w zakresie badań ultrasonograficznych i interwencji kardiologicznych, moduł do echokardiografii przezprzełykowej oraz system ultradźwiękowy dla oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej terapii i sal operacyjnych

Około 1 tys. specjalistów kardiologii dziecięcej (w tym kardiologów, studentów, lekarzy innych specjalizacji i pracowników służby zdrowia) pogłębi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki sercowo-naczyniowej u dzieci oraz przećwiczy na symulatorze różne procedury interwencyjne.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sponsorowanie budowy pracowni kardiologii pediatrycznej stanowi odpowiedź na obecną sytuację, gdy wrodzone wady serca są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci dzieci w pierwszym roku życia. Około 4 tys. dzieci w Polsce przychodzi na świat z wrodzonymi wadami serca, co oznacza od 0,8 proc. do 1,2 proc. przypadków wśród żywych urodzeń.

- Dofinansowywanie takich projektów to jedno z naszych działań, mających na celu poprawienie jakości życia dzieci z chorobami układu krążenia, zarówno w Polsce, jak i w Rumunii. Chcemy, by do opieki nad dziećmi z tego typu zaburzeniami nie brakowało personelu medycznego – lekarzy i wyspecjalizowanych pielęgniarek – ponieważ nie ma odpowiednich ośrodków w Polsce, które stosowałyby nowoczesne techniki szkoleniowe - mówi Georgiana Iliescu, dyrektor zarządzająca Fundacji Globalworth.

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, największy i najnowocześniejszy szpital pediatryczny w Polsce, dysponuje jednym z najlepszych zespołów medycznych. Najwyższej klasy sprzęt pomaga nieść pomoc dzieciom w całym kraju, gdyż ponad 70 proc. pacjentów pochodzi spoza Warszawy.

- Zrealizowanie pierwszego projektu Fundacji Virtuosa było moim wielkim marzeniem, nie tylko jako jej prezesa, ale też jako mamy, która znalazła się w szpitalu ze swoim synkiem i doskonale wiedziała, jak ważne są symulacje treningów, których jeszcze 10 lat temu nie było. Pracownia Symulacji Kardiologicznej nie jest już marzeniem! To marzenie się spełniło. Oprócz remontu i przystosowania wnętrz najważniejsze są dwa wysokiej klasy symulatory echokardiograficzne i ultrasonograficzne. Ich pozyskanie nie byłoby możliwe bez niesamowitej współpracy, która została zbudowana na prawdziwych uczuciach, zaufaniu i wierze. Dumą i zaszczytem jest dla mnie nasz wspólny projekt, do realizacji którego Fundacja Virtuosa otrzymała środki od Fundacji Globalworth - komentuje dr hab. Patrycja Piekutowska, prezes Fundacji Virtuosa i ambasador Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka