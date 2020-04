Fundacja Globalworth rozpoczyna działalność w Polsce. Przekaże 200 tys. euro na walkę z koronawirusem

- W tych niezwykle trudnych czasach z dumą ogłaszamy uruchomienie Globalworth Foundation w Polsce i gotowość pomocy w walce z epidemią COVID-19. Na dobry początek wybraliśmy dwa szpitale - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi i Szpital Specjalistyczny w Chorzowie. Kwota 200 000 euro umożliwi zakup 21 łóżek m.in. na oddziałach intensywnej terapii, 5000 masek chirurgicznych, 2600 kombinezonów ochronnych i 7500 masek ochronnych (FFP2 i FFP3). Poza tym, razem z najemcami Hali Koszyki, postanowiliśmy przez miesiąc finansować i dostarczać 3000 posiłków dla pracowników Szpitala Wolskiego w Warszawie - uważa Dimitris Raptis, CEO i CIO Globalworth.

Globalworth Foundation jest również zaangażowana we wspieranie walki z epidemią koronawirusa w Rumunii. W marcu tego roku, przekazała 200 000 euro Rumuńskiemu Czerwonemu Krzyżowi, aby pomóc w finansowaniu sprzętu medycznego. Zakupione zaopatrzenie trafiło do Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych „Prof.Dr. Matei Bals” w Bukareszcie, największej placówce medycznej specjalizującej się w leczeniu chorób zakaźnych w Rumunii, która stanowi pierwszą linię obrony w nagłym wypadku COVID-19. Do tej pory Globalworth Foundation przeznaczyła w obu krajach na pomoc w walce z COVID-19 ponad 550 000 euro na siedem szpitali.



- W Globalworth jesteśmy przekonani, że powinniśmy działać tak szybko, jak to możliwe starając się zminimalizować wpływ COVID-19 na nasze społeczności w budynkach w Polsce i Rumunii, a także na całe społeczeństwo, w którym żyjemy. Globalworth Foundation przez lata zrobiła wiele wspaniałych rzeczy w Rumunii i cieszę się, że teraz będziemy mogli pomagać również w Polsce - dodaje Dimitris Raptis.



Fundacja Globalworth została założona w 2018 r. przez firmę Globalworth, największego inwestora biurowego w Europie Środkowo-Wschodniej, jako organizacja non-profit niezależna od działalności handlowej grupy. Misja fundacji polega na opracowywaniu projektów opartych na trzech filarach: ludziach, miejscach i technologii.