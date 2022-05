Fundacja Globalworth rusza z wykładami i warsztatami dla zdrowia najemców

Globalworth dostrzega swoją rolę w tworzeniu miejsc pracy, które sprzyjają zdrowiu psychicznemu i fizycznemu oraz dobremu samopoczuciu.

Bezpłatne wykłady będą odbywać się w wybranych budynkach Globalworth.

Kolejne warsztaty w ramach cyklu "Fundacja Globalworth na rzecz..." będą dotyczyły pierwszej pomocy.

Pierwszy temat cyklu, który rozpoczął się w marcu, dotyczy zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia oraz wskazuje niektóre czynniki stresogenne, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu. Wykład i warsztaty poprowadziła dr Ewa Hartman, certyfikowana trener metod Points of You i HeartMath oraz wykładowca MBA.

Funkcjonując na co dzień w środowisku, w którym zmiany gonią zmiany, gdzie niepewność i niepokój stają się coraz bardziej powszechne, coraz ważniejsze staje się pytanie o to, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Świadomość działania stresu oraz metod, jak można pomóc sobie i innym w bardzo trudnym momencie, nabrały szczególnego znaczenia.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Fundacja Globalworth poprzez organizację warsztatów z tematyki zdrowia psychicznego chce dać możliwość jej uczestnikom zrozumienia mechanizmu działania silnego i nagłego stresu oraz nauczyć, jak sobie z nim radzić, aby móc lepiej funkcjonować i chronić własne zdrowie psycho-fizyczne.

Szacuje się, że w Polsce na depresję cierpi ponad 1,5 miliona osób. Ponad 42 proc. Polaków uważa, że ich zdrowie psychiczne pogorszyło się w związku z pandemią COVID-19, wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i SYNO Poland. W związku z agresją Rosji na Ukrainę liczba osób cierpiących na zaburzenia zdrowia psychicznego jeszcze się powiększy.

Podczas warsztatu uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak wyjść poza nawyki myślenia i działania, które nam nie służą, zwłaszcza w nieprzyjaznych czasach, i wypracować nowe, wspierające zdrowie, jasność myślenia i skuteczność działania.

- Fundacja Globalworth na rzecz…" to program składający się z bezpłatnych wykładów, warsztatów i webinarów, z których każdy obejmuje inne tematy. Jego celem jest wspieranie najemców Globalworth w zdobywaniu wiedzy z zakresu zdrowia i samoopieki w życiu prywatnym i zawodowym – mówi Georgiana Iliescu, dyrektor Fundacji Globalworth.

Kolejne warsztaty w ramach cyklu "Fundacja Globalworth na rzecz..." będą dotyczyły pierwszej pomocy. Szkolenia te dostarczą informacji i umiejętności potrzebnych do udzielenia pomocy innym osobom w wielu nagłych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Warsztaty dostarczą również wiedzy na temat tego, jak korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED), które są zainstalowane we wszystkich budynkach należących do Globalworth. Urządzenia służą do przywracania prawidłowego rytmu serca w przypadku zatrzymania jego akcji.

Fundacja Globalworth została założona w 2018 r. przez firmę Globalworth. Fundacja przede wszystkim dba o ludzi, realizując programy edukacyjne i projekty ułatwiające dostęp do wysokiej jakości usług medycznych, niezależnie od kategorii społecznej, do jakiej należą.