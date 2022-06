Fundacja Globalworth wie, jak cenna jest krew

Fundacja Globalworth dołącza do letniej edycji Ultrakrwi. Krwiodawcy pobiegną na szczyt Warsaw Trade Tower w biegu „Razem w górę”.

15 czerwca 2022 r. rozpoczęła się letnia edycja ogólnopolskiej akcji społecznej ULTRAKREW.

W każdej placówce krwiodawstwa w kraju będzie można oddać krew lub jej składniki na hasło Ultrakrew w terminie 15.06 – 31.08.2022.

Lato jest szczególnym okresem na zapotrzebowanie krwi, kiedy zmniejsza się liczba dawców przy jednoczesnym zwiększeniu zapotrzebowania na krew.

Dzięki współpracy ze Strategicznym Partnerem wspierającym, Fundacją Globalworth odbędzie się wyjątkowe wydarzenie sportowe dla osób, które przyłączyły się do akcji i oddały krew lub jej składniki na hasło Ultrakrew.

Bieg na 35. piętro Warsaw Trade Tower w dniu 6 sierpnia 2022. Jeden z najwyższych i najpiękniejszych drapaczy chmur Warszawy. Podobnie jak wszystkie aktywności w ramach poszczególnych edycji Ultrakrwi, udział będzie bezpłatny.

Przepustką do udziału w biegu jest oddanie krwi w dowolnej placówce krwiodawstwa na hasło Ultrakrew do 30.07. Zrobienie sobie w trakcie donacji zdjęcia z kartką z napisem ULTRAKREW LATO i zarejestrowanie się na stronie internetowej. Co istotne za zawodnika krew może też oddać inna osoba.

Dla wszystkich startujących przewidziano medale. Bieg odbędzie się w formule indywidualnej oraz dwuosobowej sztafetowej. W przypadku sztafety Organizator symbolicznie chce połączyć osoby, które mogą oddać krew z tymi, które nigdy nie będą mogły jej oddać. W przypadku dużej ilości chętnych, Organizator przeprowadzi losowanie do przewidzianego limitu startujących.

- Transfuzja krwi jest nieodzownym elementem opieki zdrowotnej. Przyczynia się do uratowania milionów istnień ludzkich każdego roku, zarówno w rutynowych, jak i nagłych przypadkach. Fundacja Globalworth angażuje się w promocję krwiodawstwa zachęcając ludzi do wzajemnej troski o siebie i wykazania się odpowiedzialnością społeczną - Rafał Pomorski, członek zarządu Fundacji Globalworth.

Dzięki odbywającej się już od 5 lat akcji Ultrakrew, zebrano ponad 3300 litrów krwi, co dało szansę na statystyczne zdrowie i życie ponad 21000 osób.

- Krwi nie można wytworzyć sztucznie. Ratunkiem dla potrzebującego jest drugi człowiek. Wszystkimi naszymi działaniami staramy się zachęcić ludzi do bycia z nami. Oddawanie krwi jest najlepszą inwestycją w nas samych lub naszych najbliższych. Jest jak polisa ubezpieczeniowa. Dziś ja pomagam komuś, jutro być może ktoś pomoże mi. Bardzo się cieszę na naszą strategiczną współpracę z Fundacją Globalworth. Wspólnie tworzymy prawdziwy CSR, który ma angażować ludzi - Jacek Bastian - dyrektor Akcji Ultrakrew.