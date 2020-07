Fundusz M7 ruszył na zakupy. Pierwszy biurowiec kupiony w Katowicach

M7 CEREF II dokonała pierwszego zamknięcia i ma w planach kolejne zamknięcia finansowania w celu zgromadzenia do 100 mln EUR w III kwartale 2020 roku. Docelowa wartość funduszu to ok. 150-200 mln euro z dźwignią, a w całym regionie zidentyfikowano już znaczną liczbę potencjalnych inwestycji. Avison Young świadczył dla kupującego usługi doradztwa technicznego.

Pierwsza inwestycja, zlokalizowana w dzielnicy biurowo-handlowej w Katowicach, na południowym wschodzie kraju, to przewidziany dla wielu najemców nowoczesny obiekt biurowy o powierzchni 12 672 stóp kwadratowych na parterze i sześciu piętrach, obejmujący 183 miejsca parkingowe. Obiekt jest wynajmowany przez ośmioro najemców o różnorodnym profilu i stabilnej pozycji, w tym przez Santander, Capgemini i SGS.

W obiekcie znajduje się szereg udogodnień, takich jak stołówka, kawiarnia, placówka medyczna i bank. Jest on położony 200 m od największego w Katowicach centrum handlowego, Galerii 3 Stawy, oraz korzysta ze znakomitych połączeń komunikacyjnych, w tym pobliskiej autostrady A4 zapewniającej bezpośredni dostęp do centrum miasta i portu lotniczego.

- Najważniejsze gospodarki Europy Środkowej odnotowują w ostatnich latach dynamiczny wzrost. Ta inwestycja nie tylko znakomicie wpisuje się w naszą strategię inwestowania w obiekty biurowe z potencjałem wzrostu w drodze aktywnego zarządzania aktywami, ale również cechuje się defensywnym profilem i różnorodnym miksem najemców. Transakcja ta pokazuje również, że jesteśmy w stanie skutecznie realizować transakcje w trudniejszych okolicznościach - ocenia Katarzyna Parkot, Dyrektor Zarządzająca na Polskę w M7. - Obserwujemy zmiany strukturalne na środkowoeuropejskich rynkach biurowych i logistycznych, w szczególności pod względem rozbudowy ośrodków miejskich tam, gdzie wskaźniki pustostanów znacznie spadły z uwagi na ograniczoną podaż. Skutkuje to stabilnym wzrostem czynszów, do którego dążymy w imieniu naszych inwestorów.