Globalworth podpisał umowę sprzedaży biurowca Warta Tower w Warszawie ze spółką należącą do platformy inwestycyjnej Cornerstone Investment Management. Wartość transakcji ustalono na ponad 63 mln euro.

Warta Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i ikonicznych biurowców stolicy.

Budynek zlokalizowany przy ulicy Chmielnej, w warszawskim centrum biznesowym, oferuje ponad 33 tys. mkw. powierzchni.

Biurowiec Warta Tower oferuje około 33,7 tys. mkw. powierzchni najmu, 21-piętrowy budynek zapewnia nowoczesne, komfortowe i elastyczne środowisko pracy. Najemcy mają do dyspozycji blisko 560 miejsc postojowych. Warta Tower jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków biurowych w Warszawie. Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Chmielnej, w pobliżu Alei Jerozolimskich - jednej z głównych arterii komunikacyjnych stolicy.

Biurowiec Warta Tower. fot. mat. prasowe

Nowy właściciel ma w planach rewitalizację biurowca.

Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy to przejęcie. Koncepcja rewitalizacji Warta Tower nie tylko dostarczy nowoczesnych rozwiązań zaprojektowanych według najnowszych standardów, ale także skoncentruje się na wprowadzeniu strategii ESG, która pozwoli nam stworzyć doskonałe miejsce na mapie biurowej Warszawy. Zakończenie modernizacji planowane jest na rok 2025 r. - mówi Przemysław Pikus, Partner w Cornerstone Investment Management.

Dodaje, że zastosowane rozwiązania zaspokoją wymagania firm poszukujących nowych przestrzeni biurowych, będą efektywne kosztowo i spełniają również wysokie standardy zrównoważonego rozwoju, uzyskując wszystkie niezbędne certyfikaty.

Lobby biurowca Warta Tower. fot. mat. prasowe

(...) Sprzedaż tak prestiżowego budynku, w topowej lokalizacji w Warszawie, jest dla nas dużym sukcesem z uwagi na perturbacje na rynku biurowym. Jednocześnie jestem przekonany, że doświadczony zespół po stronie Kupującego przeprowadzi przebudowę i ponowną komercjalizację z dużym sukcesem - dodaje Łukasz Duczkowski, Head of Investments and Special Projects w Globalworth Poland

W procesie sprzedaży firmie Globalworth doradztwo prawne zapewniła kancelaria Rymarz Zdort, a finansowo-księgowe, Baker McKenzie. Kupujący był reprezentowany przez Dentons, Colliers Intermational, MDDP (wsparcie finansowo-księgowe) oraz Savills (wsparcie techniczne).

Cornerstone Investment Management to założona przez Przemysława Krycha w 2001 roku, to firma zarządzająca inwestycjami private equity o wartości aktywów wynoszącej 7 miliardów euro. Dorobek firmy obejmuje inwestycje w różne sektory, w tym nieruchomości, outsourcing IT, operatorów kablowych, energię odnawialną, opiekę zdrowotną, sektor spożywczy, metale zielone, opiekę nad zwierzętami i usługi finansowe. Spravia, Elemental, Okechamp/Lutece, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, ProService Finteco to przykłady, które ilustrują różnorodność branż i sektorów, w które zainwestował Cornerstone Investment Management.

Globalworth jest spółką działającą na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej, notowaną w segmencie AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Globalworth nabywa, rozwija i bezpośrednio zarządza nieruchomościami biurowymi i przemysłowymi. Łączna wartość jego portfela wynosi 3,2 mld euro, według stanu na 31 grudnia 2022 r. W Polsce Globalworth jest obecny w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Katowicach, natomiast w Rumunii jego aktywa obejmują Bukareszt, Timisoarę, Konstancę, Pitesti, Arad i Oradeę.

