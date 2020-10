Fundusze podkręcą popyt na elastyczne biura

Jak Business Link przechodzi koronawirusa? Czy roszady najemców wskazują na jakiś trend?

Maciej K. Król, pełniący funkcję dyrektora zarządzającego w Business Link: Wskutek pandemii na rynku bardzo wiele się zmieniło. Znacznie mniej osób przychodzi dziś do biura, a przestrzeń tego typu pełni obecnie nieco inną niż dotychczas rolę. Wcześniej wykorzystywana ona była przeważnie jako miejsce pracy. Teraz najważniejsza jest możliwość spotkania się w biurze ze współpracownikami. Większość z nas wciąż na co dzień pracuje zdalnie, a głód kontaktów międzyludzkich jest w związku z tym naturalny i bardzo widoczny. Zmienił się też portfel klientów. W marcu i w kwietniu część małych i średnich najemców rzeczywiście zrezygnowała z usług operatorów biurowych, ale też wiele firm – po tym chwilowym szoku – ponownie podpisało nowe umowy najmu lub zdecydowało się na ich przedłużenie. Rynek odżył zatem stosunkowo szybko i dotyczyło to wielu branż, nie tylko sektora biurowego.

Czy ten zmieniony portfel klientów oznacza, że zdobyliście nową kategorię najemcy, np. „uciekinierów” najmu długoterminowego?

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że nasza usługa trafnie odpowiada na potrzeby dzisiejszych czasów. Chodzi oczywiście o elastyczność, dzięki której nie trzeba podejmować zobowiązań długoterminowych w obliczu niepewnej przyszłości. Nasze zespoły sprzedażowe mają obecnie mnóstwo pracy – od maja nieustająco odbieramy bardzo dużą ilość zapytań. Oczywiście rozmowy te nie zawsze przekładają się na szybko podpisywane umowy, w takich proporcjach, jak było to w 2019 r. Nie jesteśmy tym jednak zaskoczeni. Naturalnym trybem kontraktujemy w tej chwili przestrzeń na 2021 r., a równocześnie obserwujemy zmiany w zachowaniu klientów. Na przykład w lipcu, w reakcji na gwałtowny wzrost liczby zachorowań, wiele firm tuż przed podpisaniem umów wycofało się z podpisywania kontraktów. Obecnie sytuacja ta się unormowała. Widzimy też, że sporo przedsiębiorstw rozważa zamianę dotychczasowego całego swojego biura tradycyjnego na elastyczne. Jeśli takiemu najemcy kończy się np. umowa, to woli on wynająć biuro elastyczne choćby na rok, w trakcie którego sytuacja być może wyklaruje się na tyle, by móc podejmować decyzję o następnych pięciu latach.

Jak się będą musiały zmienić biura?

Na rynku nie ma jednego, sprawdzonego modelu najmu. Jest przy tym także za wcześnie, aby wyrokować, który z nich będzie dominował. Już dziś można jednak powiedzieć, że powierzchnie przeznaczone do pracy zespołowej nie stracą na znaczeniu. Obok wielu zalet trybu home office organizacje dostrzegają także wyzwania, które towarzyszą funkcjonującym w tym modelu zespołom. Podejrzewam, że dominująca część z nich – choćby ze względu na dążenie do zachowania tzw. work-life balance i higienę pracy – będzie chciała przychodzić do biura i wrócić do niego tak szybko, jak będzie to możliwe.