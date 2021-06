Funkcjonalność w dobrym klimacie. Zaglądamy do biura najemcy Mojego Miejsca

SYZYGY Warsaw łączy w sobie kompetencje agencji digitalowej, studia projektowego oraz firmy programistycznej, specjalizującej się w aplikacjach webowych oraz platformach e-commerce.

Ars Thanea to wielokrotnie nagradzane studio Design & Craft, projektujące i tworzące materiały wizualne dla globalnych marek takich jak Nike, Coca-Cola, Huawei, Adidas, HBO, Ford i wiele innych.

Obie marki przeniosły się do oddanego niedawno do użytku drugiego etapu biurowego kompleksu Moje Miejsce na warszawskim Dolnym Mokotowie.

Klientom zależało na oryginalnym pomyśle i byli bardzo otwarci na niestandardowe rozwiązania. Koncepcję oraz spaceplan 1300-metrowego biura przygotowała firma Colliers, za projekt wykonawczy oraz realizację odpowiadali eksperci od fit-out z Tétris.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Tétris. Nieskromnie powiem, że nasze nowe biuro jest po prostu piękne i przebywanie w nim, zarówno dla mnie, jak i dla reszty zespołu SYZYGY Warsaw i Ars Thanea, jest czystą przyjemnością. Zaadaptowanie tak dużej przestrzeni dla tak różnorodnych potrzeb było nie lada wyzwaniem. Z jednej strony naszym celem było to, aby miejsce, w którym spędzamy większą część naszego dnia, było przytulne – chcieliśmy czuć się w nim dobrze. Stąd tak duża dbałość o detal, ciepłe, stonowane kolory, miękkie tkaniny, drewno, zieleń i szereg dodatków budujących specyficzną atmosferę. Z drugiej strony, zależało nam na tym, aby biuro było funkcjonalne i zwyczajnie ułatwiało nam wykonywanie codziennych obowiązków i biurowe życie – przeprowadzanie telekonferencji, organizację spotkań, przyjmowanie gości, pracę w mniejszych zespołach czy po prostu zjedzenie obiadu – nie nad własnym biurkiem, ale wspólnie, z innymi osobami z zespołu, w przyjemnej przestrzeni, z widokiem na tętniący życiem Mokotów. Stąd nie chce się wychodzić - mówi Paweł Piotrzkowski, COO SYZYGY Warsaw i jeden z założycieli Ars Thanea.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

mat. Tétris

Przygotowane wnętrza utrzymane są w spójnej, spokojnej, ale nie często spotykanej w biurowych wnętrzach kolorystyce, gdzie głęboka zieleń łączy się z grafitem, szarościami, beżami oraz drewnem. Wszystko to uzupełnione sporą dawką naturalnej zieleni. W recepcji proste formy zabudowy łączą się z metalową konstrukcją lady, której front wypełniają cięte elementy drewnianych pali. Poza przestronnym, jasnym open space, pracownicy SYZYGY i Ars Thanea mają do dyspozycji dużą kuchnię, salę konferencyjną, focus roomy, budki do rozmów, gabinet oraz dwie strefy chill-out.

1

2