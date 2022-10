Budynek Quorum D uzyskał pozwolenie na użytkowanie oraz certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Quorum to największy projekt mixed-use na Dolnym Śląsku i jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji we Wrocławiu.

Cavatina Holding w wyjątkowym miejscu, w centrum miasta nad Odrą tworzy unikatowy kompleks, w którym poza biurami znajdą się mieszkania premium, przestrzenie handlowo-usługowe, restauracja, a także dużo zielonych miejsc do relaksu – w tym na nowo budowanej promenadzie nad rzeką.

Quorum D, powstały jako pierwszy budynek kompleksu, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle. Biurowiec oferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na sześciu kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajduje się także parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy. Uzyskane pozwolenie na użytkowanie pozwoli najemcom już wkrótce korzystać ze wszystkich udogodnień i cieszyć się świetną okolicą na wrocławskim Szczepinie. Budynek jest już wynajęty w ponad połowie.

Quorum przyciąga najwięcej podmiotów z sektora IT. Chociaż w ostatnich miesiącach podpisaliśmy umowy z podmiotami z różnych branż. Do grona naszych najemców dołączyli: IT-Dev, CBRE, salon fryzjerski Hairmate czy działająca w branży budowlanej firma Doraco. Projekt Quorum posiada wszelkie atuty sprawiające, że będzie się tu po prostu dobrze pracowało i żyło – wysoki standard powierzchni, dobry design, mieszkania premium w wieży apartamentowej, bliskość rzeki i terenów rekreacyjnych czy szeroka oferta usługowo-handlowa. Fakt, że budynek Quorum D jest ukończony, czyni go dodatkowo atrakcyjnym, o czym świadczą toczące się aktualnie negocjacje i kolejne zapytania z rynku - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Równolegle z pozwoleniem na użytkowanie Cavatina Holding otrzymała dla budynku Quorum D certyfikat BREEAM z oceną na poziomie Excellent. Najwyższe noty budynek otrzymał za rozwiązania w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą, wykorzystanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla zdrowia i środowiska materiałów oraz jeżeli chodzi o lokalizację i dostępność wielu środków transportu.

Dążenie do coraz większego zrównoważenia naszych inwestycji mamy wpisane w DNA firmy. Dlatego stale szukamy nowych energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań, projektujemy tereny zielone tworząc jednocześnie miastotwórcze przestrzenie służące społeczności. Podnosimy standardy, o czym świadczy, chociażby uzyskiwanie przez nas coraz wyższych not w procesach certyfikacji wielokryterialnej - tłumaczy Agnieszka Seweryn, ESG & Sustainability Manager, inżynier BREEAM w Cavatina Holding.

Podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec Quorum D będzie także poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating. Równolegle z budową pierwszego biurowca Quorum trwają prace na budowie 140-metrowej wieży biurowej (Quorum A), która będzie drugim najwyższym budynkiem we Wrocławiu. Rośnie także 24-kondygnacyjna wieża, w której powstanie ponad 330 mieszkań premium od Resi Capital – to unikatowa na skalę Wrocławia inwestycja.

W parterze obiektów Quorum od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców tarasy oraz zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone i deptak. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc postojowych.

Projektując Quorum, deweloper zadbał także o użytkowników jednośladów. Inwestycja zaoferuje dla nich liczne udogodnienia – bezpieczne parkingi, ładowarki dla elektrycznych skuterów czy hulajnóg, stacje naprawcze i myjnie, to niektóre z nich.

