Futurystyczny biurowiec Cavatiny wynajęty w całości

Cavatina Hall A, pierwszy budynek w Bielsku-Białej oferujący najwyższej jakości powierzchnie biurowe, osiągnął ponad 96 proc. wynajmu. Futurystyczna inwestycja przyciąga międzynarodowe koncerny między innymi z branży auto-moto oraz nowoczesnych usług dla biznesu i IT.

Z wysokiej klasy biur korzystają tam takie firmy jak Asseco czy Precisely Software. Firmy mogą też skorzystać tam z elastycznych powierzchni w biurach serwisowanych Quickwork.

Aktualnie trwa budowa drugiego z budynków kompleksu, w którym stopień przednajmu sięga już przeszło 60%. Inwestycja w sumie zaoferuje ponad 15,5 tys. mkw. biur.

Bielsko-Biała jest dobrym przykładem miasta z przedziału 150-299 tys. mieszkańców, które w przemyślany sposób uzupełnia ofertę większych miast. Sprzyja temu zarówno lokalizacja na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków transportowych, rozbudowywana infrastruktura, kapitał ludzki oraz inicjatywa wykazywana przez władze miasta.

Bielsko-Biała należy, obok takich miast jak Opole, Częstochowa, Białystok czy Kielce, do miejsc, w których stopniowo wzrasta liczba osób zatrudnionych w centrach usług biznesowych. Jak podaje ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) w najnowszym raporcie, w sumie w miastach zaliczanych do tej grupy, zatrudnienie w sektorze wzrosło w ciągu 5 lat z 13,5 tys. do 18,7 tys. osób.

Cavatina Holding jako pierwszy deweloper biurowy doceniła potencjał Bielska-Białej i zaproponowała firmom rozwijającym się i wchodzącym na ten rynek powierzchnie biurowe w standardzie takim samym, jak najlepsze obiekty w Warszawie czy innych największych miastach.

Cavatina Hall to unikatowy na skalę kraju projekt, w którym biura i powierzchnie usługowo-handlowe łączą się z kulturotwórczą częścią – salą koncertową na 1000 osób oraz studiem nagrań.



- Inwestycja Cavatina Hall stała się prestiżowym adresem w Bielsku-Białej, gdzie pod jednym dachem ulokowano nowoczesne przestrzenie biurowe oraz zapierającą dech w piersiach salę koncertową. To tutaj biznes na co dzień obcuje z kulturą wysoką. Nie dziwi więc fakt, że obiekt Cavatina Hall został tak szybko skomercjalizowany. Wiele firm, szczególnie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, chce się poszczycić lokalizacją swojego biura w takim otoczeniu - mówi Przemysław Kamiński, Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Oddany do użytku w 2021 r. budynek A jest już niemal całkowicie wynajęty. Z biur korzystają tam takie firmy jak Asseco czy Precisely Software. Firmy mogą też skorzystać tam z elastycznych powierzchni w biurach serwisowanych Quickwork.



- Cavatina Hall stała się już nowym symbolem miasta ze swoją charakterystyczną szklaną kopułą sali koncertowej zwieńczoną przestronnym tarasem. Szybko też wypełniła się najemcami, którzy mogą tu, z pomocą projektantów i wykonawców z grupy Cavatina, swobodnie kształtować przestrzenie biurowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Tworzony przez nas kompleks wielofunkcyjny niewątpliwie uzupełnia infrastrukturę miasta dostosowana do potrzeb rozwijających się tu coraz prężniej firm polskich i międzynarodowych - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Manager w Cavatina Holding.

Aktualnie trwa budowa drugiego z budynków kompleksu, w którym stopień przednajmu sięga już przeszło 60 proc. Inwestycja w sumie zaoferuje ponad 15,5 tys. mkw. biur wraz z częścią kulturalną.