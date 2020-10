Fuzja otwiera się na sąsiadów. Zaoferowała jogę, warsztaty dla psów i rodzinną rozrywkę

Fuzja otworzyła się dla lokalnej społeczności i zaprosiła łodzian do wspólnej zabawy. Wrześniowe weekendy przy ul. Tymienieckiego obfitowały w atrakcje dla rodzin z dziećmi, dla aktywnych oraz dla fanów muzyki na żywo. Było familijnie, było wesoło, a przede wszystkim było bezpiecznie – wszystkie aktywności zorganizowane były z zachowaniem podwyższonych standardów bezpieczeństwa.

Przez cztery wrześniowe weekendy łodzianie mogli w Fuzji poćwiczyć jogę na świeżym powietrzu, skorzystać z porad trenera psów czy odbyć rodzinny turniej gier planszowych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wieczory z muzyką na żywo, a także sąsiedzka wymiana roślin.



Nieodłącznym elementem wrześniowych weekendów w Fuzji był Bike Serwis, gdzie w soboty można było skorzystać z podstawowych usług serwisowych, a także książkobranie, kawiarnia literacka, strefa animacji dla dzieci oraz stoisko oferujące naleśniki.



– Fuzja jest miejscem, które ma gromadzić, integrować i odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności. Nie chcemy z tym czekać do zakończenia budowy projektu, więc otwieramy się dla łodzian już teraz. Cykl weekendowych atrakcji w Fuzji został przyjęty niezwykle entuzjastycznie, co daje nam motywację do organizacji kolejnych takich wydarzeń. Oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja w Echo Investment. I dodaje: – We wrześniu rozegraliśmy razem 150 partii gier planszowych, spędziliśmy 8 godzin z czworonogami, ćwicząc z nimi i słuchając porad, wymieniliśmy ponad 40 roślin i 50 książek, zrobiliśmy 30 doniczek kokedama, wypiliśmy 1400 kaw i lemoniad oraz zjedliśmy prawie 700 naleśników.

Fuzja to projekt realizowany przez Echo Investment, który przywróci życie dawnej fabryce Karola Scheiblera w Łodzi. Na blisko 8 hektarach przy ul. Tymienieckiego trwa rewitalizacja dotychczas zamkniętego fragmentu miasta, który –wraz z oddaniem pierwszego fragmentu placu przy Elektrowni latem 2021 r. – otworzy się na mieszkańców, pracowników i odwiedzających.

Docelowo cały projekt będzie składał się z czterech apartamentowców z ponad 600 lokalami, a także z biur o łącznej powierzchni około 40 tys. mkw. W historycznych budynkach znajdzie się przestrzeń na usługi, sklepy i restauracje – łącznie około 15 tys. mkw. Powstaną nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, które zajmą prawie 4 ha. Będą one otwarte nie tylko dla pracowników czy mieszkańców Fuzji, ale będą mogli z nich korzystać wszyscy odwiedzający. Już niedługo oddany zostanie pierwszy fragment placu przy Elektrowni, który stworzy nową, wyjątkową przestrzeń spotkań i aktywności społecznych.