Fuzja podsumowuje 2019 rok

- Fuzja to nasz kolejny, atrakcyjny projekt urbanistyczny - otwarty, przyjazny kwartał miasta, w którym będzie można mieszkać, pracować, spędzać wolny czas i spotykać się ze znajomymi – mówi Waldemar Olbryk, członek zarządu Echo Investment. – Przywracamy do życia wyjątkowe, pofabryczne miejsce, które stanie się przestrzenią funkcjonalną, a jednocześnie autentycznym kawałkiem miasta z duszą. Przed nami kolejny rok intensywnej pracy: rozpoczniemy budowę części biurowej, będziemy finalizować pierwsze budynki mieszkaniowe i renowację fasady zabytkowej elektrowni Scheiblera oraz oddamy plac przed elektrownią. A już na początku przyszłego roku przywitamy pierwszych mieszkańców, a to na pewno nie wszystko …. – dodaje Olbryk.

Fuzja 2019 – najważniejsze wydarzenia

Prezentacja projektu i start budowy

Po kilku latach przygotowań, ekspertyz i szukania optymalnego wariantu, na początku roku Echo zaprezentowało władzom miasta, w tym prezydent Hannie Zdanowskiej, koncepcję Fuzji – wielofunkcyjnego kwartału miejskiego przywracającego do życia historyczną przestrzeń. Pomysł został przyjęty przez łodzian z wielkim entuzjazmem, dlatego inwestor już wczesną wiosną zabrał się do pracy. Dawne imperium włókiennicze Karola Scheiblera rozpoczęło triumfalny powrót na mapę miasta. Miejsce stanowiące ducha łódzkiej przedsiębiorczości inwestor wypełnia różnorodnymi funkcjami miejskimi, dzięki czemu znów stanie się ono tętniącą życiem częścią Łodzi, a ogólnodostępne usługi i udogodnienia zapewnią wygodę i znajdowanie radości w codziennym życiu. Już wkrótce place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, łączące zabytkową tkankę z nowoczesną architekturą, wypełnią się pracownikami biur, mieszkańcami, miłośnikami jedzenia, dobrej kawy i spotkań z przyjaciółmi.

Rewitalizacja fasady zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera

Sercem Fuzji będzie zabytkowa, secesyjna elektrownia. We wrześniu Echo, chcąc zapobiec dalszemu niszczeniu obiektu o tak dużej wartości historycznej, rozpoczęło renowację zniszczonej elewacji. Wybudowany w 1910 roku na zlecenie Karola Scheilblera juniora budynek, według projektu inż. Alfreda Frischa, jest przykładem najlepszej secesyjnej architektury przemysłowej nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Został zbudowany z rozmachem nietypowym dla obiektów fabrycznych, a jego wnętrza dopracowano w najdrobniejszych szczegółach. Pod koniec grudnia, po pracach konserwatorskich, inwestor odsłonił odrestaurowaną elewację zachodnią. W bieżącym roku przeprowadzi renowację elewacji wschodniej, komina oraz północnej i południowej ściany, a odrestaurowana elektrownia stanie się ozdobą nowego placu miejskiego. Na terenie Fuzji znajduje się jeszcze 13 historycznych obiektów, które zostaną zrewitalizowane w kolejnych etapach. Są to między innymi budynki bielnika, drukarni i apretury. Po renowacji powstaną w nich klimatyczne restauracje i kawiarnie, punkty usługowe, sklepy z lokalnymi produktami i miejsca spotkań. Historyczne mury z powrotem wypełnią się ludźmi i energią.

