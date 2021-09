Fuzja ze Zdrową Krową

Na gastronomicznej mapie Łodzi zagości nowy koncept kulinarny.

Restauracja Zdrowa Krowa otworzy się w łódzkiej Fuzji.

Lokal o powierzchni 128 mkw. będzie pierwszym konceptem tej sieci w Łodzi. Koncept działa na zasadach franczyzy i posiada już swoje lokale m. in. w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Przekazanie budynku najemcy zaplanowane jest na październik tego roku.

- Wybierając lokalizację, w której powstanie Zdrowa Krowa, zwracamy uwagę na jej spójność z naszą marką i konceptem restauracyjnym. Fuzja w Łodzi, gdzie spotykają się różnorodne przestrzenie, idealnie wpisuje się w te założenia. Aranżację każdej naszej restauracji dostosujemy do lokalizacji, dlatego bardzo zależy nam na tym, aby nowoczesne wnętrza w pełni wkomponowały się w historię tego miejsca. Żeby jeszcze mocniej podkreślić związek naszej marki z miastem, w restauracji znajdzie się miejsce na specjalną grafikę, do wykonania której zaprosimy miejscowego artystę. Oprócz zadbania o wystrój wnętrza, dużą wagę przykładamy także do aranżacji dużego ogródka gastronomicznego. Nie zabraknie specjalnej i niebanalnej strefy dla dzieci. Chcemy, aby Zdrowa Krowa w Fuzji, stała się miejscem, które będzie odwiedzane przez cały dzień, zarówno pracujących w tym miejscu, rodziny z dziećmi, a także szukających miejsca na wieczorne spotkania z przyjaciółmi - mówi Robert Kuc, CEO sieci franczyzowej Zdrowa Krowa.

W ramach franczyzy funkcjonują trzy koncepty: „smile&wine”, „slow food fast” oraz „street slow food”. Zdrowa Krowy w Fuzji będzie działała w koncepcie „smile&wine”.

- W ofercie restauracji, która będzie otwarta od rana do późnego wieczora, znajdzie się bogata oferta śniadań, najprzeróżniejszych dań sezonowych, burgerów oraz steków, a także przystawek, deserów i koktajli - opowiada Robert Kuc.