Fuzja zyska niezwykłą przestrzeń

Plac o powierzchni blisko 3.600 mkw. stanowić będzie jedną z wielu wspólnych i otwartych przestrzeni zaplanowanych na terenie Fuzji, które łącznie liczyć będą ponad 4 hektary. Usytuowany w sercu inwestycji, nowy plac pełnił będzie rolę miejskiego dziedzińca, zapraszającego do spędzania czasu w wyjątkowym otoczeniu historii i zieleni. Koncepcja zakłada stworzenie przed zabytkową elektrownią przyjaznej przestrzeni, która sprzyjać będzie rozmaitym aktywnościom, jak sport czy gry towarzyskie, a jednocześnie pozwoli na relaks i odpoczynek. Będzie to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Wydzielone naturalnym układem przestrzeni strefy, zapewnią różnorodność funkcji placu. Znajdzie się na nim zatem część zielona o charakterze leśnym, żwirowa strefa cienia, która zostanie obsadzona brzozami i zaaranżowana swobodnym układem siedzisk, strefa trawników niskich, a także niestandardowy i rozwijający wyobraźnię najmłodszych plac zabaw. Wszystkie powierzchnie wspólne zostały zaprojektowane z dbałością i odpowiedzialnością za ład przestrzenny i środowisko. Cechą charakterystyczną inwestycji jest zachowanie równowagi pomiędzy budynkami a wkomponowaną w teren zaplanowaną i dokładnie przemyślaną zielenią, która stanowić będzie 35% powierzchni terenów wspólnych kompleksu. Na terenie Fuzji zachowanych zostanie 15 istniejących drzew, a inwestor dokona nasadzenia kolejnych 92. Będą to m. in. brzozy, klony oraz jarzębiny.

- Naszą ambicją było zaprojektowanie jak najbardziej naturalnego otoczenia. Nie chcieliśmy tworzyć kolejnej zabetonowanej przestrzeni, która się nagrzewa i odbija promienie słoneczne. Chcieliśmy terenu zielonego, na który spada deszcz, a woda jest retencjonowana nie poprzez standardowe uzbrojenia, a naturalnie, np. poprzez ogrody deszczowe. Tworzymy więc nowy obszar w Łodzi, obszar dla ludzi, którzy wierzą, że zieleń jest wartością dla całej społeczności. Na terenach wspólnych pojawią się drzewa, byliny, krzewy i trawy, które zostaną wkomponowane w całość kompleksu bardzo naturalnie. Zieleń będzie współistnieć z otoczeniem w niewymuszony i nieskrępowany sposób. Z naszych doświadczeń wynika, że właśnie takie przestrzenie są wyraźną społeczną potrzebą, na którą odpowiadamy naszym projektem – mówi Przemo Łukasik z pracowni architektonicznej Medusa.