G2J Consulting, polska firma doradcza specjalizująca się we wspieraniu projektów budowlanych, została nowym najemcą biurowca Pilot Tower w Krakowie.

Pilot Tower jest budynkiem o czternastu kondygnacjach naziemnych, oferującym powierzchnie biurowe klasy A.

Biurowiec Pilot Tower w Krakowie należy do portfolio First Property Group plc.

Transakcja koordynowana była przez agencję Corees Polska.

G2J Consulting jest polską firmą doradczą, która kompleksowo wspiera realizację projektów budowlanych, zapewniając Inwestorom rzetelną pomoc na każdym etapie projektu – od planowania do eksploatacji nieruchomości. Dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie przygotowania inwestycji, zarządzania projektem oraz programem, kontroli kosztów, nadzoru inwestorskiego, monitoringu, a także analiz technical due diligence.

Jesteśmy szczęśliwi z powodu zmiany lokalizacji siedziby na Pilot Tower, ponieważ jest to owoc dynamicznego rozwoju naszej firmy. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzka do nowoczesnego biura w centrum Krakowa pozytywnie wpłynie na komfort i efektywność pracy naszych pracowników, co przełoży się na jeszcze lepszą jakość świadczonych usług i pomoże osiągać kolejne sukcesy - mówi Grzegorz Prusiewicz, współzałożyciel i członek zarządu G2J Consulting.

Pilot Tower jest budynkiem o czternastu kondygnacjach naziemnych, oferującym powierzchnie biurowe klasy A. Budynek jest certyfikowany w systemie LEED na poziomie Platinum. Bardzo się cieszymy, że G2J zostanie naszym nowym Najemcą. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu procesu negocjacji, który był bardzo sprawny i pozwolił zamknąć transakcję jeszcze pod koniec 2022 roku. Liczymy na współpracę nie tylko jako naszego Najemcy, ale może w przyszłości również jako potencjalnego kontrahenta- komentuje Dominik Wrona, Leasing Specialist w First Property Group.

- Pilot Tower to projekt biurowy zlokalizowany na północy Krakowa. Wysoki standard budynku, kameralność przestrzeni, ok. 700mkw. na piętrze z bardzo funkcjonalnym układem, dostępność miejsc parkingowych i korzystna lokalizacja umożliwiająca połączenia z pozostałymi dzielnicami Krakowa to niezaprzeczalne atuty Pilot Tower. Cieszę się, że udało nam się przeprowadzić ten proces tak sprawnie. Bardzo dziękuję obu stronom za owocną współpracę, gratuluję zamknięcia transakcji i niezmiennie życzę powodzenia – dodaje Tomasz Skrzypek, Leasing Director w Corees Polska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl