Gabinety dla lekarzy jak elastyczne biura. Pierwszy projekt rusza w Gdańsku

Nikt nie ma wątpliwości, że przez ostatni rok cichymi bohaterami jest każdy pracownik służby zdrowia. Walczą oni o ludzkie życia, czasami na przekór systemowi. 2020 rok sprawił, że problemy trawiące służbę zdrowia zeszły na drugi plan – nie zniknęły jednak. Braki kadrowe, biurokracja czy finansowanie – przez to dzisiejsi bohaterowie szukali i będą szukać pracy poza granicami Polski.

Rozwiązaniem, które zatrzyma ich w Polsce, mają być według Grupy Cirrus Capital prywatne gabinety w formie najmu elastycznego.



- Tym projektem chcemy pokazać, że można zapewnić wysokiej jakości służbę zdrowia pacjentowi jednocześnie budując renomę pod nazwiskiem lekarza, a nie prywatnej sieci – mówi Adam Komorowski, prezes Grupy Cirrus Capital – Prywatna praktyka to rozwiązanie niezwykle popularne choćby w Niemczech, w Polsce do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla najbardziej rozpoznawalnych specjalistów.



Jedno rozwiązanie na dwa problemy – medyczny i finansowy



Prywatne praktyki to ciekawe rozwiązanie, często synonim sukcesu w pracy medyka. Niestety, dużą barierą wejścia dla lekarzy są koszty i ciężar zarządzania biznesem. Znalezienie nieruchomości pod gabinet, dostosowanie jej do wymogów SANEPIDu, zatrudnienie pomocy w prowadzeniu recepcji, zarządzanie gabinetem – to tylko wierzchołek góry lodowej wymagań stawianych przed lekarzem.

W efekcie w Polsce notuje się zaledwie 4,8 tys. praktyk, z czego zdecydowaną większość stanowią praktyki stomatologiczne. Biorąc pod uwagę, że mamy w kraju prawie 150 tys. praktykujących lekarzy, liczba ta wydaje się wyjątkowo skromna. A przecież nie brakuje popytu na ich usługi, bo na każdą przychodnię przypada rocznie 15 tys. wizyt. Jeszcze jedna liczba jest warta uwagi: 12 minut – tyle średnio może lekarz poświęcić na pacjenta w publicznej przychodni, by sprostać takiej liczbie wizyt. A i tak każdy słyszał o niesławnych kolejkach w przychodniach.



- Prywatne praktyki to świetne rozwiązanie na rozładowanie kolejek w publicznej służbie zdrowia i utrzymanie zdolnych lekarzy w kraju – przekonuje Komorowski – W naszym projekcie elastycznych gabinetów staramy się zburzyć wszystkie bariery, które mogą powstrzymywać lekarzy przed podjęciem własnej praktyki: mają oni gabinety gotowe do działania, obsługujemy recepcję, formalności i nieruchomość. Rolą lekarza jest leczyć i na tym mogą się z nami skupić.

