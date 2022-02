Galerie handlowe i osiedla mieszkaniowe otworzą się na coworking

New Work w 2022 r. zamierza otworzyć dziesięć nowych lokalizacji wraz z lokalnymi partnerami w pięciu różnych krajach.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 18 lut 2022 16:45

Coworking w centrach handlowych i dużych projektach mieszkaniowych? - Zainteresowanie tymi konceptami wzrośnie. Już teraz staje się oczywiste, że 30 proc. pracowników będzie pracowało na stałe w modelu hybrydowym. Takie rozwiązania to wyraźne przejście od postawy „dobrze jest mieć” do „musimy to mieć” - uważa Hubert Abt, CEO New Work.