Gastronomia balansuje na skraju bankructwa

Jak Gastromall Group radzi sobie w czasie odmrożenia gospodarki?

Piotr Niemiec, prezes zarządu Gastromall Group: W obecnej sytuacji wszystkie firmy gastronomiczne są w ogromnych kłopotach. Dwa miesiące spadku obrotów do zera, a od zniesienia zakazu prowadzenia działalności sprzedaż w galeriach na poziomie 10 proc. rok do roku, nie napawają optymizmem. Dodatkowym obciążeniem są stawki czynszowe. Zatem jeśli pomoc rządowa nie zostanie zintensyfikowana i nie obejmie dużych firm, to istnieje ryzyko, że przedsiębiorstwa zaczną bankrutować. To pociągnie za sobą gigantyczne bezrobocie, bo przecież ta sytuacja dotknie także naszych dostawców i kontrahentów.

Na jakie mechanizmy tarczy antykryzysowej liczy Gastromall Group?

Na subwencje częściowo albo całkiem bezzwrotne, czyli na rozwiązania, z których mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeśli to zostanie wprowadzone, to jesteśmy w stanie przetrwać kilka następnych miesięcy.

Gastromall Group ma w swoim portfelu 55 kantyn w biurowcach. Co mówią właściciele biurowców?

Większość biurowców jest niemal pusta, więc nasze kantyny są zamknięte. Wiem, że najemcy biurowi zwracają się do właścicieli z prośbą o obniżkę, odroczenie lub nawet wyzerowanie czynszu w związku z tym, że nie korzystają z pomieszczeń biurowych. My także prowadzimy rozmowy, jednak nasza sytuacja jest zdecydowanie inna. Nasze umowy dotyczą nie tylko najmu powierzchni, ale również świadczenia usług. W momencie, w którym nie ma odbiorców tych usług, nie możemy wykonać swoich obowiązków, więc kontrakt przestaje mieć znamiona umowy wzajemnej. Dlatego nie możemy być traktowani tak samo jak pozostali najemcy biur.

Czy ten argument trafia do wynajmujących?

W wielu przypadkach tak, ale niestety są też wyjątki, w których spotykamy się z brakiem zrozumienia. Oczywiście my nie składamy broni, nadal rozmawiamy, negocjujemy. Ten duch walki w firmie wciąż jest, więc nie zamierzamy się poddać.

Co jeśli się nie uda?

Nie jest tajemnicą, że wiele firm, zwłaszcza w retailu, rozważa restrukturyzację, która uchroni przed upadłością.

Czy w ogóle udało się wam wynegocjować abolicję czynszową na czas zamknięcia kantyn?

