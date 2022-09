9 września br. amerykańska firma Gates uruchomiła oficjalnie Gates Business Services Europe. To pierwsze na świecie centrum finansowe amerykańskiego koncernu.

Gates jest jednym z liderów na rynku w produkcji zaawansowanych technologicznie pasków gumowych i przewodów, które używa się w przemyśle, hydraulice, rolnictwie i motoryzacji.

Nowe centrum powstało w kompleksie Business Garden Wrocław.

W otwarciu uczestniczyli pracownicy Gates oraz przedstawiciele miasta i organizacji wspierających rozwój firm i inwestycji w stolicy Dolnego Śląska.

Aktualnie w Gates Business Services Europe Wrocław pracuje 90 osób, a ma ich być 220.

Gates Business Services we Wrocławiu to centrum usług wspólnych dla firmy Gates w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. We Wrocławiu wspierają m.in. funkcje finansowe i analitykę cen. Są tutaj także działy IT i zarządzania kadrami.

Decyzja, by centrum finansowe SSC (ang. Shared Services Centers) firmy Gates powstało we Wrocławiu, zapadła w 2019 r. Początkowo firma wynajmowała pomieszczenia w centrum miasta. 1 marca 2020 r. oficjalnie otwarto Gates Business Services Europe.

Wrocław Gates Business Services Europe jest drugim odziałem koncernu Gates Corporation na Dolnym Śląsku. Od 2001 r. firma ma zakład w Legnicy.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl